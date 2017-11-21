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Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
Об этом говорится в сообщении аудиторской компании PricewaterhouseCoopers по результатам глобального исследования группой Всемирного банка и PwС системы налогообложения в 190 странах.
При этом Молдова заняла 32-е место в данном рейтинге, Румыния - 42-е место, Словакия - 49-е место, Польша - 51-е место, Россия - 52-е место, Болгария - 90-е место, Беларусь - 38-е место.
PwС проводила данное исследование среди компаний, у которых 100% украинские акционеры, минимум 31 млн гривен годовой доход, минимум 60 сотрудников, при этом они не занимаются экспортом товаров и услуг.
Средняя эффективная ставка налогов от прибыли до обложения налогом составляет 37,8%, тогда как в ЕС она составляет 39,6%, а в среднем по миру - 40,5%.
Количество налоговых платежей в Украине составляет 5, в ЕС - 12, в Восточной Европе и Центральной Азии - 16,2, в мире - 24.
Время на подготовку для возмещения НДС (не экспорт, часы) в Украине составляет 16 часов, в ЕС - 7,1 часа, Восточная Европа и Центральная Азия - 16,8 часов, в мире - 18,4 часа.
Эксперты PwС отмечают, что в будущем на позицию Украины в данном рейтинге может оказать положительное влияние: сокращение времени на учет налога на прибыль за счет все большего привыкания компаний к правилам учета, а также сокращение сроков получения бюджетного возмещения НДС в связи со все большей автоматизацией этого процесса.
При этом негативно на позициях Украины может сказаться увеличение эффективной ставки ЕСВ в связи с увеличением минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривен и, как следствие, с ростом минимальной базы налогообложения.
Исследование "Налогообложение 2018" является одной из составляющих исследования Мирового банка "Ведение бизнеса 2018" ("Doing Business 2018").
При подготовке исследования "Налогообложение 2018" анализировались все обязательные налоги и взносы, которые компания (как представитель среднего бизнеса) должна заплатить в течение соответствующего года, а также практические аспекты такой уплаты.
Анализируемые налоги и сборы включают, в том числе, налог на прибыль предприятий, сборы по социальному страхованию и налоги на доход наемных работников, налоги на имущество, а также прочие налоги, применимые к компании-представителю среднего бизнеса в каждой стране.
PwC участвует в подготовке исследования в течение последних 12 лет на условиях pro-bono.
PwC является координатором сбора информации, а также проводит анализ и обработку собранных данных.
По результатам исследования PwC ежегодно предоставляет рекомендации правительствам разных стран, в том числе и Украины.
Как сообщали Українські Новини, 4 октября Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.
При этом Международный валютный фонд (МВФ) против введения налога на выведенный капитал с 2018 года.
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