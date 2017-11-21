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Обострение в АТО: Почему боевики расстреливают Попасную
09:29 21.11.2017 |
Начиная с прошлой пятницы, боевики "ЛНР" не дают покоя защитникам и мирным жителям города Попасная и Попаснянского района, который находится примерно посередине между Светлодарской дугой и трассой "Бахмутка".
В частности, в пятницу, 17 ноября, именно там, вблизи села Троицкое, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, а еще один получил ранения. Произошло это в первой половине дня, когда боевики применили крупнокалиберные пулеметы.
Однако этим дело не ограничилось. Вечером того же дня окрестности этого населенного пункта были обстреляны из 82-мм минометов и стрелкового оружия, в результате чего еще один украинский военнослужащий получил ранения.
А в субботу днем террористы совершили обстрел города Попасная, в результате чего ранение ноги получила малолетняя местная жительница.
Кроме этого, в направлении города Золотое, сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района в течение пятницы и субботы боевики 14 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических, противотанковых и ручных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Кроме всего прочего в результате обстрелов в субботу были повреждены два дома и линия электропередачи и 128 домов были обесточены. И хотя по состоянию на 14:00 воскресенья электроснабжение полностью восстановили, сам факт заставляет задуматься.
Но всего этого российским оккупантам оказалось мало, и в воскресенье, 19 ноября, они кроме 120-мм и 82-мм минометов, автоматических, противотанковых и ручных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов выкатили на позицию танки и БМП, и обстреляли из этого всего саму Попасную.
Собственно, в связи с этим возникает логичный вопрос: чем вызван такой интерес террористов "ЛНР" к этому городу и его окрестностям? Чтобы понять это, стоит вспомнить его историю в рамках российско-украинской войны. Как известно, после событий "русской весны" Попасная находилась под контролем сепаратистов вплоть до 22 июля 2014-го года, когда ее с боями освободили силы АТО, преимущественно добробат "Донбасс". При этом бои за Попасную были не самыми жесткими во время той летней кампании.
В отличие от многих других городов, сепаратисты очень не хотели уходить из Попасной, поэтому их пришлось в буквальном смысле выбивать оттуда. А после того, как их выбили, они долго не оставляли попыток вернуть город себе. Почти всю осень 2014 года и зиму 2015-го годов город подвергался как не обстрелам из "Градов", то атакам террористов, в том числе танковым, которые не без проблем отбивали украинские защитники.
После минского соглашения от 12 февраля 2015-го (так называемый Минск-2), ситуация вокруг Попасной несколько стабилизировалась, но все равно - время от времени боевики "ЛНР" осуществляют попытки атак на город. Последний раз такая попытка была зафиксирована в январе 2017-го года и, как и все предыдущие, была успешно отбита ВСУ.
Так вот, после освобождения Попасной 22 июля 2014-го года, в планах штаба АТО было быстрое освобождение Первомайска, а затем Стаханова (сейчас Кадиевка), Брянки и Алчевска, что позволило бы взять оккупированный Луганск в кольцо. К сожалению, тогда эти планы сорвало вмешательство регулярных войск Российской Федерации.
По сути, это был и есть самый густонаселенный регион так называемой "ЛНР", а из Попасной открывается хороший плацдарм для последующего освобождения вышеупомянутых городов. Особенно учитывая неблагоприятную для боевиков ситуацию на Светлодарской дуге, где украинские ДРГ давно чувствуют себя в оккупированном Калиново, как дома, и на Бахмутской трассе, где еще летом ВСУ установили контроль над высотами 150.3 и 195.3, в результате чего под нашим огневым контролем оказалась важная часть этой трассы, в частности то ее ответвление, которое ведет на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадиевку (экс-Стаханов).
То есть, при большом желании, ВСУ могут потихоньку двигаться вглубь территории "ЛНР" к левому берегу реки Лозовой сразу с обеих сторон: северной части Светлодарской дуги и Сентяновки (экс-Фрунзе). Но главный удар при этом может быть нанесен именно из Попасной. Очевидно, именно этого и боятся боевики, поэтому таким образом пытаются действовать на опережение, заставляя ВСУ думать об обороне, а не о наступлении.
А бояться наступления украинских войск у них есть основания. Мало того, что украинская армия чуть ли не еженедельно получает все новые и новые виды вооружений, и если не завтра, то послезавтра получит от США летальное оружие и пересядет на новейшие отечественные танки "Оплот", так еще и на полигонах в последнее время ВСУ отрабатывают наступательные операции.
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