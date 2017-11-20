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После непродолжительного роста курс доллара на межбанке снова начал скатываться вниз
20:17 20.11.2017 |
20 ноября курс доллара потерял 2 копейки и закрепился в рамках 26,45-26,46 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Начинались торги на межбанке заметно дороже, потому итоговый результаты стал большим успехом для гривни.
«Рынок стартовал в диапазоне 26,48-26,51 грн./$, затем подрос к значениям 26,50-26,51 грн./$. После этого наметилось нисходящее движение, которое в моменте достигало значений 26,43-26,45 грн./$», - рассказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
После того как на межбанк потекли валютные потоки, на рынок тут же вышел Нацбанк: по словам Юрия Гриненко, до обеда он выкупил с рынка $10 млн., а после него - еще $20 млн.
Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, Приватбанк, ING Bank и Ситибанк, а из покупателей, кроме Нацбанка, - Альфа Банк и ProCredit Bank.
«После уплаты квартальных налогов и вымывания гривневой массы, на финансовом рынке недоставало нацвалюты. А она особенно нужна, ведь предприятия уже начали готовиться к выплате зарплат. Потому и конвертируют активнее валютную выручку», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко.
Объем долларовых торгов вырос с пятничных $316,74 млн. до $334,76 млн.
Кто сегодня не торопился сбрасывать валюту - это банки. Даже несмотря на сокращения гривневых запасов.
«Объем свободной ликвидности снизился на 6,2 млрд грн. (до 67,9 млрд грн.), при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,6 млрд грн. (до 47,1 млрд грн.)», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Со дня на день ожидаются выплаты Госказначейства по НДС, что непременно выльется в подорожание валюты: экспортеры, напитавшись гривной, перестанут продавать необязательную часть валютной выручки, а импортеры, как только получат денег, начнут активнее приобретать доллар. Потому банкиры стараются припасти побольше валюты на счетах для продажи ее на пике спроса и подорожания валюты.
«Скорее всего, завтра межбанковская торговля будет начинаться выше сегодняшнего фиксинга - в рамках 26,45-26,48 грн./$, и до четверга котировки не должны выйти за рамки 26,45-26,55 грн./$. Как только пойдут выплаты по НДС, они пойдут выше», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
О грядущем подорожании доллара говорят и остальные.
«Уменьшение уровня гривневой ликвидности сужает возможности по раскачке курса в сторону повышения, а окончание периода бюджетных налоговых платежей вызывает рост предложения валюты. Импортеры откладывают часть валютного спроса, с целью дальнейшего снижения котировок. По нашему мнению, завтрашние торги пройдут в диапазоне 26,45-26,50 грн./$», - считает Олег Куринной.
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