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Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
19:40 20.11.2017 |
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) готова вести возглавляемый ею ХДС к новым выборам в бундестаг. Об этом она заявила в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в понедельник, 20 ноября. В беседе с журналистом Меркель назвала себя человеком, "несущим ответственность и готовым брать ее на себя и в будущем". При этом она выступила против формирования правительства меньшинства, назвав новые выборы в парламент более подходящим вариантом.
Глава правительства отметила, что ранее заявила о готовности взять на себя обязанности канцлера и не намерена от нее отказываться только из-за решения Свободной демократической партии выйти из консультаций о формировании правительственной коалиции.
Меркель готова править, но СДПГ не хочет
В то же время Меркель отметила, что готова к переговорам с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании новой "большой коалиции". Однако она намерена обождать результатов встреч президента ФРГ с председателями политических партий и лишь после этого примет решение о целесообразности нового сближения с СДПГ.
Ранее в тот же день председатель СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) повторно исключил возможность участия социал-демократов в правительственной коалиции, огласив перед журналистами единогласное решение правления партии, которое потребовало проведения в стране новых выборов.
Вечером 19 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер объявил о провале предварительных консультаций по созданию новой правительственной коалиции, которые длились около четырех недель. Противоречия между участвовавшими в переговорах партиями оказались непреодолимыми, указал он.
Подробнее о перспективах нового немецкого правительства под руководством Ангелы Меркель читайте в нашей рубрике"Меркель 4.0".
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