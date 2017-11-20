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Потребительские настроения украинцев в октябре улучшились, - GfK Ukraine
13:54 20.11.2017 |
GfK Ukraine отмечает, что в октябре потребительские настроения украинцев улучшились: индекс потребительских настроений составлял 62,6, что на 3,6 п. больше, чем в сентябре текущего года.
Об этом говорится в ежемесячном отчете GfK Ukraine, передают Українські Новини.
В октябре 2017 индекс потребительских настроений составлял 62,6, что на 3,6 п. выше, чем в сентябре.
Индекс текущего положения вырос на 5 п. и теперь равен 60.
Состав этого индекса изменился следующим образом: индекс текущего личного материального положения составил 52,4, что на 3,6 п. выше показателя в сентябре; индекс целесообразности крупных покупок поднялся на 6,4 п. и установился на отметке 67,6.
Индекс экономических ожиданий поднялся на 2,8 п. до уровня 64,4 в октябре.
Динамика составляющих этого индекса выглядит так: индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 59,4; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года несколько уменьшился и составил 59,7; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 74,1, что на 4,1 п. выше сентябрьского показателя.
Ожидания украинцев по безработице в октябре улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы опустился на 2,6 п. и составил 128,3.
Небольшие изменения произошли в индексе инфляционных ожиданий, который увеличился на 0,6 п., составив 185,8.
Также незначительно изменились и ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,4 п. до значения 156,6.
Как сообщали Українські Новини, ранее компания GfK Ukraine сообщила, что количество украинцев, взявших кредиты в 2016 году, снизилось с 10,6% (2015 год) до 8,8%.
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