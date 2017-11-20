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Глава НАПК Корчак в среднем получает около 50 тыс. гривен премии каждый месяц
08:37 20.11.2017 |
Средний размер зарплаты главы НАПК Натальи Корчак за первое полугодие 2017 года составил 100,7 тыс. грн. в месяц против 143,6 тыс. в прошлом году. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах аудита Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с сентября 2017 года сообщает "Точно", проект "Радио Свобода".
Так, среднемесячная зарплата замглавы НАПК в текущем году составила 76,8 тыс. грн, членов НАПК - 69-76,4 тыс. грн.
Согласно отчету, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25-200% должностного оклада в июне до 450% - в декабре 2016 года.
В июле 2016 года Корчак насчитали 165,5 тыс. грн. премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривен в месяц.
Напомним, в октябре глава НАПК Корчак получила 40,6 тыс. гривен надбавки за интенсивность труда.
Зарплата Корчак в марте составила 87 572,72 гривны, в апреле - 101 400 гривен, в мае - 104 884 гривны, в июне - 100 838,82 гривны, в июле - 113 318,85 гривны, в августе - 108 373,85 гривны, а в сентябре - 211 946,38 гривны.
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