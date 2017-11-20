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Генпрокуратура утратила право начинать расследования
07:43 20.11.2017 |
Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования.
Об этом говорится в п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступившем в силу 20 ноября 2017 года, передают Українські Новини.
Согласно им, прокуратура имела право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований (ГБР), не дольше 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).
Таким образом, с 20 ноября 2017 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-Президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национальной банка, судьями, правоохранителями.
Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления.
При этом в соответствии с п. 1 раздела XI Переходных положений УПК следователи прокуратуры имеют право продолжить расследования, начатые до 20 ноября 2017 года.
Данные расследования не могут продолжаться более 2 лет.
Законопроектом №7278, зарегистрированном в Раде 10 ноября, предлагалось перенести дату передачи функции следствия от Генпрокуратуры к ГБР с 20 ноября 2017 на 1 января 2019 года.
Данный проект закона был разработан депутатами комитета парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Тем не менее, 16 ноября Рада не смогла включить его в повестку и, соответственно, принять документ.
Как сообщали Українські Новини, 16 ноября конкурсная комиссия избрала экс-прокурора Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.
Труба надеется, что бюро сможет начать работу в июне-июле 2018 года.
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