Схема приватний кордон. Що відомо про спецоперацію на Закарпатті

Правоохоронці затримали понад 20 осіб, у тому числі організатора контрабандної схеми Аттіла Горвата та екс-керівника Держгеокадастру Берегівського району Еріку Шинкевич.

У Закарпатській області 16 листопада працівники Державної прикордонної служби (ДПСУ), спільно з підрозділами Служби безпеки України та військовою прокуратурою розпочали масштабну спецоперацію пов'язану із організацією незаконної діяльності на державному кордоні України з Угорщиною.

Тиждень зібрав усе, що відомо про хід операції.

Спецоперація щодо так званого "приватного кордону" спрямована на затримання організаторів схеми, які налагодили в регіоні, зокрема, незаконну міграцію, контрабанду та наркотрафік

Для проведення операції залучили понад 300 силовиків та 70 одиниць прикордонної техніки, у тому числі спеціальної техніки, а також БТРи та авіація. Так, зранку 16 листопада над Берегівським та іншими районами Закарпаття літали військові вертольоти, а слідчі військової прокуратури проводили обшуки в понад 100 будинках.

"Проводяться обшуки в понад 100 приміщеннях учасників злочинних схем, залучена техніка Держприкордонслужби, особовий склад і прикордонна авіація", - зазначив спікер ДПСУ Олег Слободян.





За результатами перевірок, правоохоронці вилучили наркотики, зброю, паспорти закордонних держав та великі суми грошей.

Силовики тримали в таємниці проведення операції для того, щоб організатори схеми не встигли втекти та сховатися. Водночас, контрабанда в регіону набула настільки масового характеру, що правоохоронці передбачають продовження слідчих дій ще на два дні.





"Приватний кордон"

За декілька днів до страту операції, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі одного з телеканалів повідомив, що 150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є "приватними" і являють собою звичайні земельні ділянки.

Він тоді наголосив, що ділянка кордону фактично знаходиться в приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до неї.

"Так, фактично 150 км - це земельні ділянки, які 2 га селищна рада наділила місцевих жителів. Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів", - сказав Матіос.

Тобто, "приватний корон" - це низка земельних ділянок у межах переважно Берегівського району, які зловмисники використовували як плацдарм для контрабанди.

Затримання

Правоохоронці під час операції затримали понад 20 осіб, яким інкримінують організацію контрабандної схеми.

Так, поблизу Мукачева та в селі Велика Бийгань правоохоронці затримали понад 20 організаторів нелегальної міграції та контрабанди тютюнових виробів до країн Євросоюзу. За словами Слободяна, переважна більшість з затриманих є номінальними власниками земельних ділянок так званого "приватного кордону". Він також зазначив, що всім уже висунуті підозри.

Так, о сьомій ранку 16 листопада в санаторії "Карпати" спецпризначенці затримали Аттіла Горвата, відомого як "Докі", якого вважають організатором так званого "приватного кордону" вздовж адмінмежі з Угорщиною.

Пізніше стало відомо, що слідчі вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою посадовця Держгеокадастру в Закарпатській області, якому інкримінують участь у злочинній схемі "приватного кордону".

ЗМІ повідомили, що йдеться про Еріку Шинкевич, яка очолювала Берегівський райвідділ управління відомства.

За інформацією Військової прокуратури західного регіону, у 2015-2016 роках чиновниця Держгеокадастру зловживав владою та службовим становищем, діючи в інтересах організованої групи осіб, чинила протиправні дії щодо переоформлення земель, що розташовані вздовж лінії держкордону.