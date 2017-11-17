Когда Госбюро расследований начнет пугать VIP-чиновников

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

"Слова "Ваше дело - Труба" теперь обретут другую юридическую окраску", - так прокомментировала итоги конкурса на должности в Госбюро расследований Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко. И это не только шутка, обыгрывающая фамилию Романа Трубы, которого 16 ноября конкурсная комиссия признала победителем конкурса на должность директора ГБР. Фраза Сарган подразумевает еще и то, что теперь ведомство Луценко должно будет передать дела, касающиеся народных депутатов, судей, высокопоставленных чиновников и беглого Януковича, ведомству Трубы.

Сбывшаяся мечта Луценко

При этом ГБР фактически обескровит Генпрокуратуру, забрав у нее все следственные подразделения. Ведомство Луценко, конечно, сохранит некоторые функции, такие как поддержание публичного обвинения в суде, организация и процессуальное руководство досудебным расследованием, контроль за негласными и другими следственными и розыскными действиями органов правопорядка, а также представительство интересов государства в суде (в исключительных случаях). Но это будут лишь остатки былого величия. Генпрокурор уже не сможет хвастаться: мы раскрыли преступление и довели дело до суда. Теперь этим будет заниматься директор ГБР.

Впрочем, это именно то, о чем мечтал Луценко. По крайней мере, два с половиной года назад, когда Луценко еще не был генпрокурором, а был главой фракции БПП, он агитировал за принятие закона о ГБР в первом чтении такими словами: "В 1996 г. Конституция Украины предусмотрела, что прокуратура не будет иметь следствия, но она все еще его имеет. Этот закон наконец делает из прокуратуры европейский орган, который следит за законностью и правами государства и гражданина, а не ведет политически заказные следствия, необъективные и предвзятые".

И вот Луценко наконец дождался желаемого. 8 ноября на заседании профильного комитета парламента генпрокурор рассказал, что сейчас в следственных органах ГПУ и военной прокуратуры находятся свыше 35 тыс. уголовных производств. Из них около 15 тыс., как подчеркнул Луценко, подследственны ГБР, а остальные, т.е. около 20 тыс., будут переданы в НАБУ. По словам Луценко, "огромное количество дел огромного объема уже сшивается и готовится к передаче в НАБУ". Но вот что будет с делами, которые необходимо передать ГБР, до сих пор не ясно.

Сроки преткновения

19 ноября (это будет воскресенье) исполнится пять лет со дня вступления в силу действующего сейчас Уголовного процессуального кодекса. В конце этого кодекса записано, что со дня начала деятельности ГБР, но не позднее пяти лет со дня вступления в силу этого кодекса вводится в действие ч. 4 ст. 216 этого кодекса, которая требует передачи из Генпрокуратуры в ГБР всех дел, подследственных ГБР. То есть это должно произойти уже 20 ноября, однако ГБР фактически еще не создано.

10 ноября депутаты профильного парламентского комитета во главе с представителем "Батьківщини" Андреем Кожемякиным внесли законопроект, предлагающий установить, что передача дел из ГПУ в ГБР должна состояться в день начала деятельности ГБР, но не позднее 1 января 2019 г. Утром 16 ноября, за несколько часов до объявления результатов конкурса на должности в ГБР, этот проект попытались включить в повестку дня сессии. Но "за" проголосовали только 192 депутата.

По-видимому, многие в парламенте хотели сначала посмотреть, кто же войдет в руководство ГБР. От этого, наверное, зависело и отношение депутатов к предложенному сроку отсрочки.

Представитель "Народного фронта" Антон Геращенко, являющийся секретарем профильного комитета, не исключил, что к этому вопросу могут вернуться снова в декабре. Но парламентарий считает, что отсрочить передачу функций следствия ГБР нужно на полгода, а не на год, как предлагается в проекте. "За полгода мы должны сделать так, чтоб ГБР создало свой кадровый состав и работало", - говорит Геращенко. Другой член профильного комитета, представитель группы "Відродження" Антон Яценко считает, что создать ГБР вполне реально за 2-3 месяца.

Почему нельзя быстро

Звучат и вообще шапкозакидательские заявления. Например, заместитель главы антикоррупционного комитета парламента, внефракционный депутат Виктор Чумак на полном серьезе утверждает: "Там проблемы вообще нет. Если НАБУ нужно было создавать с нуля - искать помещения, людей, белить стены, красить пол, искать двери и окна, то здесь ничего не нужно делать, потому что следственное управление прокуратуры просто изменит вывеску на вывеску "Государственное бюро расследований". Потому что практически все дела из прокуратуры передаются в ГБР".

Интересно, Чумак просто не читал закон о ГБР или специально обманывает. В законе о ГБР четко записано, что отбор в ГБР будет проводиться только на конкурсной основе. Следственные подразделения ГБР должны не более чем на 30% комплектоваться следователями прокуратуры, не более чем на 19% - следователями других органов, а свыше 51% их сотрудников должны составить другие лица с опытом работы в отрасли права. Аналогично в оперативно-розыскных подразделениях, а также в подразделении внутренней безопасности ГБР должно оказаться не более 40% лиц, которые на протяжении последнего года занимались оперативно-розыскной деятельностью, а свыше 60% сотрудников надлежит набрать из числа других лиц с опытом работы в отрасли права.

Эти нормы специально задумывались для того, чтобы избавиться от старых коррумпированных смычек между сотрудниками, которые ранее работали в одном подразделении. Поэтому просто "сменить вывеску" не получится. Точнее, это можно сделать, но для этого нужно отказываться от конкурсного отбора, а для этого - менять закон. Что тоже заняло бы не один месяц.

По закону, ГБР должно иметь семь территориальных управлений (во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве), охватывающих по несколько регионов каждый. Общая численность центрального аппарата и территориальных управлений должна составить до 1500 человек. Чтобы отобрать всех их по конкурсу, потребуется точно не менее нескольких месяцев.

Чего ждать от руководства ГБР

Порядок проведения конкурсов должен определить директор ГБР. Он же по согласованию со своими первым замом и замом назначает (по итогам конкурсов) работников центрального аппарата ГБР, директоров и заместителей директоров территориальных органов ГБР. Поэтому запуск ГБР будет зависеть от слаженности работы руководства ГБР.

По решению конкурсной комиссии, директором ГБР избран бывший прокурор со Львовщины, экс-начальник управления ГПУ по расследованию особо важных дел Роман Труба. Его первым замом избрана Ольга Варченко - начальник управления процессуального руководства государственного обвинения и представительства в суде департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Заместителем директора ГБР избран бывший заместитель прокурора Киева Александр Буряк.

В конкурсной комиссии девять человек: по три от президента, правительства и парламента. Причем членов от парламента подбирал комитет Кожемякина. Ввиду неоднородности состава комиссии от нее трудно было ждать единодушия. Тем не менее, Труба и Варченко были избраны единогласно - всеми девятью членами комиссии. Буряк получил шесть голосов.

Это говорит о том, что состав руководства ГБР стал плодом компромисса между заинтересованными сторонами. А поскольку все трое новоиспеченных руководителей ГБР - из органов прокуратуры, то есть из одной системы, то высока вероятность того, что они сумеют сработаться, даже если их протежировали разные люди. К тому же все трое назначаются на пять лет (затем возможен второй срок, но не более), уволить их практически нереально (для этого их нужно сначала посадить в тюрьму), а власть у них в своей сфере будет колоссальная. Поэтому не стоит преувеличивать чьи-либо возможности "дергать за ниточки" и руководить этой троицей.

Сейчас премьер должен внести президенту представление на назначение Трубы на должность директора ГБР. После этого президент автоматически должен подписать указ о назначении. Далее Труба автоматически должен назначить своими первым замом и замом Варченко и Буряка. Затем все трое совместно должны разделить между собой обязанности.

Не позднее 30 дней после назначения Труба должен подготовить стратегическую (на пять лет) программу деятельности ГБР, в которой должны быть указаны критерии выполнения/невыполнения задач и приоритетов. Возможно, этот документ кое-что скажет об амбициях Трубы и его коллег.

Чьи дела подследственны ГБР

Согласно ч. 4 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса, следователи органов Госбюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений (кроме случаев, когда они подследственны НАБУ), совершенных:

• Президентом Украины, полномочия которого прекращены (т.е. Януковичем);

• премьер-министром Украины, членом Кабинета министров Украины, первым заместителем и заместителем министра;

• членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

• членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;

• членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

• членом Антимонопольного комитета Украины;

• председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины;

• председателем Фонда государственного имущества Украины, его первым заместителем и заместителем;

• членом Центральной избирательной комиссии;

• народным депутатом Украины;

• уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;

• директором, должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины;

• генеральным прокурором, его первым заместителем и заместителем;

• заместителем генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры или другими прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

• председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем;

• секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первым заместителем и заместителем;

• постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первым заместителем и заместителем;

• советником или помощником Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины;

• судьей;

• сотрудником правоохранительного органа;

• государственным секретарем Кабинета министров Украины, его заместителем, государственным секретарем министерства;

• руководителем центрального органа исполнительной власти, его заместителем;

• руководителем аппарата Конституционного суда Украины, Верховного суда, высшего специализированного суда, его заместителем;

• руководителем секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, его заместителем;

• председателем Государственной судебной администрации Украины, его заместителем;

• руководителем государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.