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НАБУ завело дело на Луценко по заявлению беглого экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина
14:48 17.11.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что согласно законодательству не должен декларировать активы совершеннолетнего сына, который проживает отдельно.
"Луценко Юрий Витальевич и его жена не должны показывать в декларации два паркоместа, которые приобрел мой сын, которому 28 лет и он проживает отдельно от нашей семьи. Ни одним законом не предусмотрено показывать в моей декларации его расходы или операции, подлежащие декларированию", - сказал Ю Луценко на брифинге в пятницу в Киеве.
Генпрокурор сообщил, что его сын с 2015 года проживает отдельно, и его бизнес – это его личная ответственность.
Вместе с тем, по словам Ю.Луценко, он не удивлен, что на него написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.
"Я не удивлен, что владелец "золотой лопаты", который обвиняется прокуратурой в разворовывании 1 млн 200 тыс. грн государственный средств и который скрывается на территории России, написал на меня заявление. Это логично. Нелогично говорить о составе преступления", - сказал генпрокурор.
Ранее в этот день пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира сообщила интернет-изданию "Украинская правда", что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Ю.Луценко. о словам С.Олифиры, дело касается именно генпрокурора и открыто по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
В свою очередь экс-заместитель генпрокурора Р.Кузьмин написал в Facebook, что это дело открыто по его обращению. "По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - сообщил он.
Р.Кузьмин к своему посту приложил письмо от НАБУ, в котором ему сообщают об открытии производства.
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