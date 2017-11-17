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Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
13:30 17.11.2017 |
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"
Соответствующее решение было одобрено на сегодняшнем заседании комитета, передает Depo.ua.
Документ был одобрен с поправками рабочей группы, которые озвучил нардеп Иван Винник.
В частности, рабочая группа предложила дополнить ст. 10 данного законопроекта абзацем: "С целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства, во время отпора вооруженной агрессии в зонах безопасности, прилегающих к районам боевых действий, определенных руководителем Генерального штаба по представлению командующего объединенных вооруженных сил".
"Идеология такова: существуют средства поражения, есть дистанция, на которой они могут быть применены. Безусловно, на таких территориях мы обязаны осуществлять самые разнообразные мероприятия для того, чтобы защитить мирное население, включая эвакуацию тому подобное", - пояснил Винник.
Он также предложил исключить из законопроекта пункт №8, который звучит следующим образом: "Использовать с служебной целью жилые и нежилые помещения, земельные участки, которые принадлежат гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности по их согласию".
"Мы считаем, что это неуместно в зоне АТО использовать с служебной целью жилые помещения", - отметил нардеп.
Кроме того, он предложил отредактировать статью №5 законопроекта и не ограничивать передвижение на автомобилях в зоне АТО представителей дипломатических представительств. "Пусть передвигаются. Это их собственный риск", - считает Винник.
По результатам обсуждения участники заседания поддержали законопроект с соответствующими предложениями.
Напомним, сегодня фракция "Самопомич" бойкотировала заседание оборонного комитета Рады.
В БПП сообщили, что рассмотрение проголосованного в первом чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса в парламенте состоится не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря.
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