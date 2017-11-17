Генпрокуратура возбудила уголовное производство против директора НАБУ Сытника

Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

Об этом УП сообщили источники в ГПУ.

Как сообщили собеседники, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября вызвать на допрос.

Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.

ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.





В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.



