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Директором Госбюро расследований избрали Романа Трубу
22:06 16.11.2017 |
Конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.
За его кандидатуру единогласно проголосовали все 9 членов комиссии, передают Українські Новини.
Ранее созданный орган будет расследовать преступления, которые совершили правоохранители, судьи и чиновники. Ряд дел все же останется за НАБУ, а ГБР полностью отойдут полномочия досудебного расследования. Кандидатуру Трубы должен утвердить премьер Владимир Гройсман.
Представленная Кабинетом министров автобиография не раскрывает данные о месте и дате рождения Трубы Романа Михайловича. Однако по данным СМИ, родился глава ГБР во Львове в 1974 году. Там же учился в школе, а также окончил юридический факультет Львовского национального университета им. И. Франко по специальности правоведение и получил квалификацию - юрист.
С 1997 по 2015 год работал в органах прокуратуры, пройдя длинный путь по карьерной лестнице. В частности, Труба успел побывать прокурором Пустомытовского района Львовской области, старшим следователем прокуратуры Львова, а также следователем особо важных дел Львовской области. Также в период 2003-2004 годов работал юристконсультом предприятия "Технореммаш". После Революции Достоинства Труба приехал в Киев и был назначен на должность замначальника Главного следственного управления - начальника управления по расследованию особо важных дел при генпрокуроре Виталии Яреме.
После назначения на должность руководителя ГПУ Виктора Шокина Труба ушел из ведомства. С мая 2015 года работал руководителем департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права".
В 2014 году принял участие в составе делегации Генпрокуратуры в форуме о возвращении украденных активов в Лондоне. Также принимал участие в рабочем совещании с представителями ЕС о возвращении активов в Брюсселе.
Был дважды женат. В настоящее время состоит в браке Александрой Баевой. От двух браков имеет трех детей. Утверждает, что никогда не был членом политических партий и к криминальной ответственности не привлекался. Имел допуск к государственной тайне.
Также конкурсная комиссия избрала сотрудницу Генеральной прокуратуры Ольгу Варченко первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
За ее кандидатуру проголосовали все 9 членов комиссии.
Варченко работает начальником управления процессуального руководства государственного обвинения и представительства в суде департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.
СМИ называют это департамент "департаментом Кононенко-Грановского".
Варченко родилась в Кировограде, окончила Кировоградский кибернетико-технический колледж и Национальную юридическую академию в Харькове.
С 2002 года работает в органах прокуратуры.
Также заместителем директора Государственного бюро расследований конкурсная комиссия избрала Александра Буряка.
За него проголосовали 6 из 9 членов конкурсной комиссии.
Буряк родился в городе Мукачево Закарпатской области в 1976 году.
Он окончил Национальную юридическую академию в Харькове.
С 1998 года работает в органах прокуратуры.
В частности, Буряк работал заместителем прокурора Сумской области и зампрокурора Киева.
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