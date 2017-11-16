Директором Госбюро расследований избрали Романа Трубу

Конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.

За его кандидатуру единогласно проголосовали все 9 членов комиссии, передают Українські Новини.

Ранее созданный орган будет расследовать преступления, которые совершили правоохранители, судьи и чиновники. Ряд дел все же останется за НАБУ, а ГБР полностью отойдут полномочия досудебного расследования. Кандидатуру Трубы должен утвердить премьер Владимир Гройсман.

Представленная Кабинетом министров автобиография не раскрывает данные о месте и дате рождения Трубы Романа Михайловича. Однако по данным СМИ, родился глава ГБР во Львове в 1974 году. Там же учился в школе, а также окончил юридический факультет Львовского национального университета им. И. Франко по специальности правоведение и получил квалификацию - юрист.

С 1997 по 2015 год работал в органах прокуратуры, пройдя длинный путь по карьерной лестнице. В частности, Труба успел побывать прокурором Пустомытовского района Львовской области, старшим следователем прокуратуры Львова, а также следователем особо важных дел Львовской области. Также в период 2003-2004 годов работал юристконсультом предприятия "Технореммаш". После Революции Достоинства Труба приехал в Киев и был назначен на должность замначальника Главного следственного управления - начальника управления по расследованию особо важных дел при генпрокуроре Виталии Яреме.

После назначения на должность руководителя ГПУ Виктора Шокина Труба ушел из ведомства. С мая 2015 года работал руководителем департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права".

В 2014 году принял участие в составе делегации Генпрокуратуры в форуме о возвращении украденных активов в Лондоне. Также принимал участие в рабочем совещании с представителями ЕС о возвращении активов в Брюсселе.

Был дважды женат. В настоящее время состоит в браке Александрой Баевой. От двух браков имеет трех детей. Утверждает, что никогда не был членом политических партий и к криминальной ответственности не привлекался. Имел допуск к государственной тайне.



Также конкурсная комиссия избрала сотрудницу Генеральной прокуратуры Ольгу Варченко первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

За ее кандидатуру проголосовали все 9 членов комиссии.

Варченко работает начальником управления процессуального руководства государственного обвинения и представительства в суде департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

СМИ называют это департамент "департаментом Кононенко-Грановского".

Варченко родилась в Кировограде, окончила Кировоградский кибернетико-технический колледж и Национальную юридическую академию в Харькове.

С 2002 года работает в органах прокуратуры.

Также заместителем директора Государственного бюро расследований конкурсная комиссия избрала Александра Буряка.

За него проголосовали 6 из 9 членов конкурсной комиссии.

Буряк родился в городе Мукачево Закарпатской области в 1976 году.

Он окончил Национальную юридическую академию в Харькове.

С 1998 года работает в органах прокуратуры.

В частности, Буряк работал заместителем прокурора Сумской области и зампрокурора Киева.