Окно возможностей для Киева: удастся ли заморозить конфликт с Польшей

Юрий Панченко / Европейская правда

Уже в пятницу в Кракове пройдет чрезвычайное заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Заседание, созванное по инициативе Петра Порошенко, еще недавно казалось "последней попыткой" предотвратить стремительное ухудшение отношений Украины и Польши. Ведь события последних недель, в частности скандальный визит во Львов главы польского МИД Витольда Ващиковского, создание списка невъездных в Польшу украинских чиновников, наконец, заявление президента Анджея Дуды о необходимости устранить из украинской власти политиков с "антипольскими взглядами", отбросили отношения на худший за последние десятилетия уровень.

Более того, ситуация имела устойчивый тренд к ухудшению, поэтому была опасность, что заседание консультационного комитета в Кракове только добавит взаимных обид.

Но за последние дни ситуация изменилась.

Теперь у Украины есть гораздо больше оснований рассчитывать на переход от "горячего конфликта" к "замороженному".

Конечно, "заморозка" острых исторических вопросов не заменяет их решения, но до недавнего времени было трудно надеяться даже на это.

Причина этого изменения - Польша оказалась в центре громкого международного скандала, вызванного участием праворадикалов в марше, посвященном Дню независимости.

Среди 60 тысяч участников марша оказалось немало праворадикалов, пришедших с транспарантами: "Белая Европа", "Европа только для белых", а также "Помним о Львове и Вильнюсе". Все это вкупе с нацистскими приветствиями не могло пройти незамеченным.

Как следствие, польские власти получили громкий международный скандал.

Громкая критика из Брюсселя, нота от МИД Израиля... Оправдываться от обвинений пришлось и чиновникам, и даже главе партии ПиС Ярославу Качиньскому. Последний осудил ультраправых, заявив, что нынешняя польская власть отнюдь не поддерживает подобные подходы.

В конце концов, этот скандал наложился на запланированное рассмотрение "польского вопроса" в Европарламенте. Последний марш евродепутаты назвали "фашистским или даже нацистским".

Можно долго дискутировать, несет ли ПиС ответственность за такие радикальные лозунги. В конце концов, именно ПиС сделал ставку на заигрывание с ультраправым электоратом, а потому частичная (как минимум) вина власти в этих событиях точно есть.

Для Украины эти события имеют прежде всего практическое значение - после такого вала критики польской власти больше не нужны новые скандалы на этнической почве. По крайней мере, какое-то время.

И это позволяет надеяться на более конструктивную позицию Варшавы в диалоге с Киевом.

Насколько длительным будет это "окно возможностей"? В определенной степени акцентирование внимания на "украинских преступлениях" было отвлекающим маневром, который должен был скрыть сложные переговоры Ярослава Качиньского и Анджея Дуды по обновленному проекту судебной реформы.

Однако стороны наконец согласовали компромиссный вариант - и вопрос внутренних изменений должен вскоре вытеснить из фокуса все остальные.

Кроме того, анонсированная коррекция польского правительства должна принести смену министра иностранных дел. После того, как Ярослав Качиньский подверг критике работу МИД, этот вопрос считается решенным.

Учитывая то, какое количество скандалов была сгенерировано лично Ващиковским, новый глава польской дипломатии на фоне предшественника определенное время будет выглядеть "ангелом-миротворцем".

Впрочем, анонсированная коррекция правительства несет и риски. В частности, отставки и новые назначения ожидались в нынешний вторник, но в очередной раз были перенесены.

Это означает, что у Витольда Ващиковского есть еще пара недель для генерирования скандальных заявлений, которые делаются от имени государства. А вдобавок на ситуацию могут негативно повлиять и неосторожные высказывания украинских чиновников.

Несмотря на эти риски, шансы на приостановление вражды между Киевом и Варшавой пока выглядят гораздо выше, чем неделю назад.