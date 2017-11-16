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Реформы глазами ЕС: какие изменения и проблемы в Украине заметил Брюссель
15:21 16.11.2017 |
В среду вечером Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий обнародовали ежегодный отчет о прогрессе реформ в Украине.
Практика отчетности в конце года была введена в прошлом году - тогда в Брюсселе подготовили крайне оптимистичный документ с рассказом о том, как Украина "провела глубокие и беспрецедентные реформы" (это - цитата).
В этом году в риторике европейских институтов - заметно меньше пафоса.
Тем не менее, Евросоюз по-прежнему оптимистически оценивает прогресс Украины. Главный сигнал Брюсселя такой: направление реформ правильное, а вот скорость хотелось бы видеть выше. Европейцы не скрывают, что несколько завышают оценку действий украинской власти, чтобы избежать неоправданного разочарования.
Но и критики в обнародованном документе - предостаточно.
Скорость имеет значение
"Оценка реформ в Украине показывает значительный прогресс, но их внедрение стоит ускорить, чтобы достичь результатов в полной мере", - под таким заголовком представительство ЕС разослало журналистам сообщение о документе, который стал публичным.
В прошлом году источники в институтах Европейского Союза поясняли "Европейской правде", что крайне положительную оценку Украина получила авансом. Основной сигнал для Киева был такой: мы видим и ценим то, что Украина приняла немало важных законов о реформах, но уже пора перейти от законотворчества к выполнению (подробнее об этом - в статье "Поддержка без эйфории: доклад Брюсселя о достижениях и проблемах ассоциации").
"Сейчас очень важно перейти от принятия законодательства и создания институтов к полной имплементации этих реформ", - заявляла год назад высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.
Можно соглашаться или спорить с Брюсселем, но там считают, что Киев выполнил установку. По мнению ЕС, Украина перешла к внедрению реформ.
"(В течение года) мы наблюдали множество долгожданных достижений. Сегодня мы призываем ускорить имплементацию реформ", - заявила Могерини в среду по случаю публикации отчета.
При этом в самом отчете отмечается: Евросоюз понимает, почему скорость реформ оставляет желать лучшего. "Незаконная аннексия Крыма и конфликт на востоке страны, спровоцированный Россией, продолжают создавать серьезные вызовы для процесса реформирования Украины", - говорится в документе.
Хвалить, чтобы не напугать
Несмотря на то, что в нынешнем отчете действительно нет того пафоса, который присутствовал в прошлом году, в целом тональность документа - положительная. По крайней мере, если читать только его вступление и выводы - то есть те разделы, на которые обычно обращают внимание рядовые читатели.
"В 2017 году Украина продолжила структурные реформы, создавая положительные тенденции в экономической и социальной сферах, несмотря на внутренние и внешние вызовы... Были начаты ключевые реформы, такие как пенсионная, медицинская и в сфере безопасности пищевых продуктов", - сообщается во вступительной части отчета.
В ЕС напоминают, что большая часть изменений впереди, и уверяют, что европейские партнеры готовы оказывать Украине поддержку на этом пути.
Но достаточно заглянуть в "секторальные" разделы отчета (которые изучают только заинтересованные читатели), и вы сразу увидите и критику, и замечания.
Хотя и здесь положительных характеристик относительно прогресса реформ в Украине - больше, чем отрицательных.
"Гендерная дискриминация остается проблемой. Стамбульская конвенция, представленная президентом Порошенко в конце 2016 года, не была принята, - пишут авторы отчета и сразу добавляют положительные примеры. - Министерство внутренних дел создало подразделение по противодействию насилию в семье. Второй год подряд в Киеве мирно проходит "Прайд равенства".
"Процесс отбора в новый Верховный суд был в целом прозрачный. Однако независимость и профессиональная репутация некоторых кандидатов поставлены под сомнение Общественным советом доброчестности, в частности, из-за несоответствия между уровнем жизни этих кандидатов и их законным доходом", - напоминают также авторы отчета, а в дополнение - призывают официальный Киев выполнить свои обязательства и создать Антикоррупционный суд.
Примечательно, что в отчете не упоминается о последних конфликтах между антикоррупционными органами, а также между представителями этих органов и других ветвей власти. Но возможно, что это не имеет политической подоплеки: как правило, в ЕС готовят отчеты наперед, из-за чего последние события в них не попадают.
Кроме того, общая положительная тональность отчета, похоже, является преднамеренным шагом европейских партнеров Украины. На днях в ЕС признавались, что сознательно подчеркивают позитив о ходе реформ. "Мы не хотим демотивировать, ведь прекрасно понимаем, какая работа стоит даже за одним законом... Если мы хотим продвинуться в выполнении Соглашения об ассоциации, мы должны говорить о позитивах", - объясняла тогда сотрудница представительства ЕС в Украине.
Донбасс и Крым
То, что ЕС безоговорочно поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности нашего государства, давно перестало быть новостью; эти слова есть и в нынешнем отчете.
Но помимо этого, в документе есть ряд положений, которые не порадуют представителей официального Киева.
Если в вопросе реформ европейские клерки готовы смягчать формулировки и порой даже не приводить те претензии, которые у них есть, то вопрос российской агрессии - слишком чувствительный для этого. Здесь Еврокомиссия вынуждена повторять те формулировки, которые звучат на самом высоком уровне. Прежде всего - от лидеров Германии и Франции, то есть участников Нормандского формата.
А потому не удивляйтесь, когда увидите в отчете упоминания о нарушении перемирия и обстрелах со стороны Украины.
"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается очень напряженной и нестабильной. Она отмечается ежедневными нарушениями режима прекращения огня с обеих сторон, применением тяжелого оружия, уничтожением критической гражданской инфраструктуры, продолжается минирование территории", - говорится в документе.
Главная ответственность, конечно же, лежит на противоположной стороне, но здесь - еще одна неприятная неожиданность. Такой стороной отчет называет "сепаратистов", а не Россию. Хотя, конечно же, ЕС признает, что "конфликт на востоке страны был спровоцирован Россией".
Другой фрагмент, который не обрадует украинское руководство, касается нарушений прав человека и пыток. "Самые серьезные случаи пыток, бесчеловечного обращения и безнаказанности регистрируются в неподконтрольных правительству районах. В то же время правительство также критиковали за случаи произвольного задержания и жестокого обращения", - говорится в документе. Конкретные примеры, датированные 2017 годом, которые легли в основу этого утверждения, не приводятся.
В крымском вопросе замечаний к риторике отчета нет. "В 2017 году права крымских татар в незаконно аннексированном Крыму продолжали существенно нарушаться из-за закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров", - констатирует ЕС.
Что в итоге?
Несмотря на отдельные вопросы к документу, в целом отчет ЕС довольно корректно отражает реальность.
При этом в ЕС несколько раз подчеркнули, что стремятся не только наблюдать за реформами, но и помогать их проведению. "В 2017 году ЕС продолжал существенную поддержку реформ и макрофинансовой стабильности. ЕС привлек более 10 млрд евро (из объявленной ранее помощи в 12,8 млрд евро)", - говорится в документе.
Итоговый блок отчета довольно короткий, ниже приведен его полный перевод. В нем Евросоюз определил и болевые точки, и приоритеты для дальнейшей работы над реформированием Украины.
"В 2017 году Украина продолжает осуществлять политические и экономические реформы во многих ключевых секторах. ЕС в сотрудничестве с международными партнерами поддержал реформирование в сферах госуправления, борьбы с коррупцией, судебной системы и децентрализации.
Несмотря на продолжающийся конфликт на Востоке, Украина продемонстрировала беспрецедентный уровень устойчивости и настойчивости в достижении общественных изменений, утверждая свою европейскую ориентацию.
Ожидания в стране в отношении ЕС остаются высокими.
Гражданское общество продолжает играть ключевую роль в прогрессировании реформ, вопреки имущественным интересам отдельных парламентариев и других представителей власти. С вступлением в силу Соглашения об ассоциации и безвизового режима отношения между Украиной и ЕС стали интенсивными, как никогда.
Для привлечения инвестиций, необходимых для устойчивого экономического развития и для улучшения уровня жизни в стране, в том числе для наиболее уязвимых слоев населения, гражданское общество и международные партнеры призывают власти удвоить свои усилия в осуществлении ключевых реформ, в частности для усиления борьбы с коррупцией на всех уровнях.
ЕС готов оказать политическую, техническую и финансовую поддержку при условии проведения изменений в стране".
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