Выжженная земля. Для чего боевики уничтожают Зайцево

Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни нельзя не заметить целенаправленной деятельности боевиков "ДНР", направленной на уничтожение жилищной инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов, в частности Зайцево.

Уже несколько дней подряд боевики "Л-ДНР" ведут огонь из всех возможных видов вооружения по украинским городам и селам, которые находятся вдоль линии соприкосновения. Несколько дней назад из "Градов" была обстреляна Трехизбенка, потом Марьинка, а затем и Зайцево. При этом Зайцево, судя по фотографиям разрушений, обнародованных пресс-центром штаба АТО, досталось больше всего.

Как известно, населенный пункт Зайцево, который фактически является северными воротами Горловки и с 2014-го года преимущественно находится под контролем ВСУ, давно не дает покоя боевикам "ДНР". Причем, в отличие от многих других горячих точек зоны АТО, здесь боевики почти все время обстреливают не только позиции и укрепления Вооруженных сил Украины, но и целенаправленно ведут огонь на уничтожение жилищной инфраструктуры поселка.

При этом данная тенденция возникла далеко не вчера. Еще в августе мы писали о том, как террористы сжигают жилые дома как в Зайцево, так и в соседней Жованке, параллельно поджигая поля с урожаем.

Но если раньше обстрелы велись преимущественно из минометов и гранатометов, то в последние дни в ход пошли как стрелковое оружие, так и "грады". В частности, 12 ноября около 03:15 ночи под огонь крупнокалиберных пулеметов боевиков "ДНР" попали дома мирных жителей - на огороде позади одного из дворов были найдены пули калибра 12,7-мм и 14,5-мм. Кроме этого в результате попадания зажигательных боеприпасов возник пожар во дворе частного жилого дома. Хозяйственные помещения и имущество сгорели дотла.

Впоследствии 14 ноября с 19:45 во время обстрела позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника из РЗСО БМ-21 "Град" также попали его жилые кварталы.

Следствием этого обстрела стали разрушенные и поврежденные жилые дома и инфраструктура, в частности линии электропередач. Пострадала и природа - погибло домашнее хозяйство жителей разрушенного дома, а также осколки посекли и поломали немало деревьев.





Собственно, Зайцево всегда было самой горячей точкой на так называемом Горловском периметре. Не в последнюю очередь из-за этого и перенесли КПВВ из Зайцево в соседний Майорск в октябре 2016-го года - там значительно меньше стреляют и больше возможностей создать безопасные условия для перемещения людей. К тому же боевики работу КПВВ в Зайцево постоянно блокировали.

Также не стоит забывать, что этот населенный пункт больше года жил без света, однако общими кропотливыми усилиями местного руководства, международных организаций и благотворительных фондов по поддержке украинских военных почти все потребности жителей были удовлетворены. И вот - снова разрушения ЛЭП снарядами "ДНРовцев".

Что же побуждает террористов уничтожить Зайцево и его окрестности, оставив там, в прямом смысле этих слов, выжженную землю?

Как уже отмечалось, Зайцево являются фактическими воротами Горловки: на юге к поселку примыкает жилая застройка Никитовского района, одного из наиболее знаковых городов "ДНР". Это создает для боевиков потенциальную опасность "просачивания" украинских диверсионно-разведывательных групп в город, а также делает Зайцево неплохим плацдармом для потенциального штурма Горловки.

Мы уже не раз отмечали, что руководство "ДНР" во главе с Александром Захарченко панически боится наступления украинской армии, усиленной "двумя американскими дивизиями". В частности, речь шла о Светлодарской дуге неподалеку той же Горловки и Широкино в Приазовье.

Если мы взглянем на карту, то увидим, что Горловка (вместе с Зайцево) примыкает к Светлодарской дуге. Мы уже отмечали, что осуществив прорыв на дуге, ВСУ возьмут Горловку в полукольцо, перекрыв кроме северного и западного направлений еще и восточное.

Учитывая все это, можно сделать вывод, что разрушение Зайцево является ничем иным, как попытками боевиков отвлечь внимание ВСУ от идей наступления (если такие идеи есть, конечно, но Захарченко вполне может думать, что есть), заставив официальный Киев заниматься укреплением обороны и восстановлением жилой застройки поселка.

То есть не исключено, что эти обстрелы боевиков является именно огнем на упреждение. Таким образом боевики будто дают понять: сюда ходить не стоит - здесь мы стреляем.

Также разрушение гражданской инфраструктуры может иметь и более глобальную цель: посеять панику в рядах местных жителей, одновременно подрывая доверие к украинской власти и демонстрируя, что она не способна защитить гражданское население. Месседжи типа: "Если бы здесь не было ВСУ, по нам бы не стреляли" используются рупорами сепаратизма на Донбассе с самого начала войны и, что характерно, очень часто местное население на них "ведется".

Собственно, такого же мнения придерживается и заместитель командира одной из бригад Вооруженных сил Украины: "В последнее время мы наблюдаем, что вражеская сторона прицельно уничтожает гражданскую инфраструктуру и обстреливает мирные жилые кварталы, деморализуя гражданское население и вызывая паническое настроение. Оккупанты работают над тем, чтобы подорвать доверие людей к высшему политическому и военному руководству Украины".

Не исключено также, что никакого глобального смысла в этих обстрелах и нет - просто "обдолбанные" террористы палят, куда видят. Однако нельзя не заметить, что со временем обстрелы Зайцево обретают признаки системности, поэтому эта версия чем дальше, тем больше теряет свой смысл.