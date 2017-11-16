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Мздоимцы в погонах остались без маски-шоу
В принятом законе предусмотрены предохранители, которые позволят предпринимателям защититься от произвола правоохранительных органов.
Верховная Рада приняла сегодня закон, который даст бизнесу возможность вздохнуть спокойнее: проверок и обысков предприятий представителями правоохранительных органов станет намного меньше. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения давления правоохранительных органов на бизнес" также успел получить неформальное название "Маски-шоу Стоп!", за него проголосовало конституционное большинство - 312 народных депутатов.
Разработка этого документа была инициирована премьер-министром Владимиром Гройсманом в начале октября. "Если бизнес ошибается в чем-то, то перед ним всегда появляется перспектива ответственности. Но почему мы до сих пор не привлекли к ответственности коррупционеров в погонах, тех, кто давит и создает чрезмерное давление на работающий бизнес?", - отметил тогда премьер.
Поводом для беспокойства Кабмина стало возрастающее давление правоохранительных органов на бизнес. Согласно официальной статистики, количество проверок бизнеса силовыми структурами с каждым годом только увеличивается. Если, например, в 2014 г. в суды было подано 67 тыс. ходатайств о проведении обысков, в 2015-м - 75,1 тыс., а в прошлом году - уже 94,7 тыс. ходатайств. В этом году статистика вообще "зашкаливает" - только за первое полугодие в суды было подано 59 тыс. ходатайств о проведении "маски-шоу". Гройсман назвал эту статистику "эпидемией".
Оперативно разработанный законопроект предусматривает меры, которые должны ограничить, если свести на нет желание силовиков вышибать двери в офисах и изымать всю попавшую под руки технику и документацию, а за свои действия, если они не имеют ничего общего с борьбой с преступностью, а направлены на выкачивание денег с предпринимателей, не нести никакой ответственности.
В частности, в законодательство включена норма, согласно которой процесс рассмотрения следственным судьей вопроса о даче согласия представителям правоохранительных органов на обыск должен проходить с обязательными аудио- и видео-фиксацией. В противном случае доказательства, полученные во время обыска, будут признаны недопустимыми. Министр юстиции Павел Петренко разъяснил, что сегодня следственный судья выносит в день в среднем 100-200 решений о проведении обысков, а это значит, что на рассмотрение одного такого дела у него уходит всего несколько секунд. "Это не имеет ничего общего с правосудием и справедливостью. Теперь судья должен фиксировать на звуко- и видеозапись процесс принятия такого решения с участием прокурора, который должен обосновать судье, почему нужно проводить обыск в той или иной компании. В противном случае судья несет ответственность вплоть до уголовной за выдачу заведомо неправосудного решения об обыске, которое принесло убытки предпринимателю", - сказал он.
"С первого дня, как этот закон будет подписан президентом и опубликован, ни один обыск не может быть проведен без видео-фиксации. Обыск, который был проведен на предприятии, будет легальным, если он полностью зафиксирован на видео и это видео является частью протокола обыска. Иначе эти доказательства будут признаны недопустимыми, а следователь и прокурор будут нести ответственность вплоть до уголовной за фактически совершение незаконных действий в уголовном производстве", - разъяснил премьер-министр.
При этом усилена роль адвоката в защите бизнеса - теперь он должен быть допущен в офис, где проводится обыск, на любом его этапе. Обыск без участия адвоката станет незаконным.
Помимо этого, Рада включила в законодательство норму, запрещающую правоохранительным органам изымать оригиналы финансово-хозяйственной документации, компьютеры, серверы и мобильные телефоны. Также правоохранительным органам запрещено открывать уже закрытые уголовные дела. "Сегодня мы убираем этот, извините, беспредел, когда правоохранительные органы вытягивают из архивов и шкафов "скелеты", и начинают снова по кругу пускать уголовное дело, по которому уже есть постановление следователя или решение суда о закрытии", - сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.
Еще одной защитной мерой для бизнеса станет возможность заявителю в случае обращения получить документ, подтверждающий регистрацию уголовного дела в Единой системе досудебных расследований. Это предотвратит случаи, когда недобросовестные сотрудники правоохранительных органов выписывают "липовые" документы об открытии уголовных дел, и пользуются ими для выкачивания денег у бизнесменов.
Однако даже если уголовное дело было все же открыто, то изменения в законодательстве позволят гражданам, права которых ограничиваются, обжаловать бездеятельность следователя и вносить ходатайство о проведении расследования в разумные сроки. Это обезопасит бизнес от долгоиграющих дел, с помощью которых силовики могут держать предпринимателей "на крючке" годами - дело не расследуется, потому что нет явных нарушений, но и закрывать не хочется без соответствующей мзды.
Закон также предусматривает создание специальной комиссии, в которую войдут представители бизнес-ассоциаций и правозащитники - они будут проводить ежегодный аудит деятельности правоохранительных органов по законченным уголовным делам против бизнеса и давать рекомендации вплоть до увольнения тех или иных руководителей, которые допускают систематическое нарушение прав предпринимателей.
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