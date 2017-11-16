Католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходным днем, а 2 мая - рабочим - решение Рады

Народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за соответствующий законопроект (№5496) о внесении изменение в ст.73 Кодекса законов о труде за основу и в целом проголосовали 238 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Так, парламентарии дополнили перечень праздничных и нерабочих дней 25-м декабря.

"С принятием этого законопроекта Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды – по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому – 7 января", - сказал глава комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова (фракция "Народный фронт") во время рассмотрения законопроекта.

Народные депутаты проголосовали данную законодательную инициативу с учетом поправки, озвученной председателем Верховной Рады Андреем Парубием об исключении из перечня праздничных и нерабочих дней 2 мая.

Согласно принятому решению, выходным остается только 1 мая День труда.

Закон вступает в силу на следующий день после дня публикации.