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Католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходным днем, а 2 мая - рабочим - решение Рады
Народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за соответствующий законопроект (№5496) о внесении изменение в ст.73 Кодекса законов о труде за основу и в целом проголосовали 238 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Так, парламентарии дополнили перечень праздничных и нерабочих дней 25-м декабря.
"С принятием этого законопроекта Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды – по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому – 7 января", - сказал глава комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова (фракция "Народный фронт") во время рассмотрения законопроекта.
Народные депутаты проголосовали данную законодательную инициативу с учетом поправки, озвученной председателем Верховной Рады Андреем Парубием об исключении из перечня праздничных и нерабочих дней 2 мая.
Согласно принятому решению, выходным остается только 1 мая День труда.
Закон вступает в силу на следующий день после дня публикации.
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