Святое трио НАБУ, САП и НАПК. Кто из них поет фальшиво

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Конфликт между тремя антикоррупционными ведомствами набирает обороты и затягивает все более широкий круг чиновников и депутатов. 15 ноября параллельно развивалось сразу несколько сюжетных линий, каждая из которых в обычных условиях дала бы пищу для СМИ на неделю. Но сейчас условия особые, как говорится, система пошла вразнос, и нужно немало постараться, чтобы за калейдоскопом фактов и заявлений не потерять из виду общую картину.

Во-первых, появилась новая информация от "внутренней оппозиции" в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Напомним, 14 ноября Анна Соломатина, работавшая в НАПК с 16 июня по 31 октября 2017 г. на должности руководителя департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни, провела с помощью народного депутата Мустафы Найема пресс-конференцию, на которой вывалила в адрес НАПК поток обвинений. Главное из них - это то, что агентство напрямую контролируется президентской администрацией. Вечером того же дня Найем, ссылаясь на информацию, "полученную не от госпожи Соломатиной", сообщил, что скандальным "куратором НАПК из Администрации президента" является первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Украины Алексей Горащенков. Известно, что Горащенков считается одним из фаворитов конкурса на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР) - органа, который должен стать круче НАБУ и Генпрокуратуры. Итоги конкурса должны быть подведены 16 ноября.

Однако целью этого скандала является не только не допустить Горащенкова на должность директора НАБУ. Мишенью является также и председатель НАПК Наталия Корчак вместе со всем своим агентством. Утром 15 ноября "Украинская правда" опубликовала интервью с Соломатиной, в котором та назвала фамилии должностных лиц НАПК, которые могут быть причастны к фальсификациям проверок е-деклараций. А после обеда Найем и его друг Сергей Лещенко привели Соломатину на заседание парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Причем Соломатина пришла не одна, а вместе с действующей завсектором внутреннего аудита НАПК Оксаной Дивнич.

Правда, большинство членов комитета не захотели работать по сценарию, который им пытались навязать Лещенко и Найем, и предпочли объявить перерыв. Но Соломатина и Дивнич провели прямо там, в зале заседаний комитета, брифинг, на котором выложили новую порцию свидетельств о нарушениях и фактах подделки проверок е-деклараций в НАПК. Судя по всему, этот скандал внутри НАПК будет развиваться в любом случае, независимо от того, какими будут итоги конкурса на должности в ГБР 16 ноября.

Вторая сюжетная линия получила развитие в самом начале заседания антикоррупционного комитета парламента, когда там выступил депутат Антон Геращенко. Он прокрутил аудиозапись разговора, в ходе которого директор НАБУ Артем Сытник делился с группой журналистов результатами досудебного следствия. Еще 13 ноября эту запись обнародовал депутат Максим Поляков. А теперь Геращенко публично обратился к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, генпрокурору Юрию Луценко и главе СБУ Василию Грицаку, чтобы они отреагировали и изучили эту запись. Геращенко напомнил, что разглашение материалов следствия влечет за собой ответственность по трем статьям Уголовного кодекса.





Интересно, что ни сам Сытник, ни НАБУ за двое суток после появления компрометирующей записи не выступили с публичными опровержениями. Похоже, это тот случай, когда за работу принялись адвокаты, которым предстоит отстаивать невиновность директора НАБУ в суде. Удар по Сытнику оказался очень своевременным: ведь именно в НАБУ еще 10 ноября обратилась Соломатина со своими доказательствами злоупотреблений в НАПК.

Между тем ведомство Корчак отреагировало на обвинения в свой адрес оперативно. 14 ноября, вскоре после пресс-конференции Соломатиной, сайт НАПК сообщил, что Нацагентство в ближайшее время подаст на Соломатину в суд с требованием опровергнуть недостоверную информацию. А 15 ноября члены НАПК Александр Серегин и Александр Скопич провели брифинг, где постарались опровергнуть обвинения в адрес Нацагентства и лично Корчак.

Параллельно разгорелся конфликт между НАБУ и САП из-за показаний Соломатиной. В САП заявили, что следственные действия НАБУ в отношении НАПК не начинаются, поскольку САП еще не получила из НАБУ материалы уголовного производства. В свою очередь НАБУ попыталось переложить ответственность на САП.

Вся эта какофония вместо слаженной работы антикоррупционных органов явно свидетельствует об обострении внутривидовой борьбы. И сейчас все в этом трио поют фальшиво, в их голосах чувствуется натужность, которую можно объяснить только тем, что каждый из этих трех органов не является вполне независимым.

Следующая серия этой истории предстоит 16 ноября, когда должны быть подведены итоги на должности в ГБР. Кстати, тогда и выяснится, не превратится ли это трио в квартет, то есть не станет ли ГБР еще одним, четвертым участником внутривидового конфликта.