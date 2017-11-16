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НБУ хочет отказаться от чеканки монет 1, 2, 5 и 25 копеек
Национальный банк рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Нацбанк отмечает, что монеты мелких номиналов (1-5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.
В то же время стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.
В настоящее время в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. - 2,4 млрд штук, 2 коп. - 1,4 млрд штук, 5 коп. - 1,9 млрд штук, 10 коп. - 3,8 млрд штук, 25 коп. - 1,7 млрд штук, 50 коп. - 1,2 млрд штук и 1 гривна - 0,5 млрд штук.
В НБУ рассказали, что основные потребители монет - торговые сети, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, отделения "Укрпочты", организованные и неорганизованные рынки.
Национальный банк подготовил проект постановления "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", которым предусматривается отказ от чеканки монет номиналами 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах) и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками).
В то же время монеты всех указанных номиналов и в дальнейшем будут оставаться в обращении.
Однако наличное обращение не будет пополняться новыми монетами данных номиналов (дополнительным выпуском).
При этом монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).
Как сообщали Українські Новини, в октябре НБУ запретил банкам проводить операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированной территории.
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