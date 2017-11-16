Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах

Ярослав Маркин / autonews.ua

Пока в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики разрабатывают законопроект по «еврономерам», премьер Владимир Гройсман неожиданно внес в Раду свой вариант решения этой проблемы. Таким машинам обещают сохранить иностранные номера и взять их на учет. Но, несмотря на кажущуюся мягкость, законопроект ставит владельцев «блях» в настолько трудные условия, что многим будет проще сдать нерастаможенное авто на металлолом, чем выполнить всю процедуру.

Требуют поставить на учет в течение 10 дней

Речь идет о законопроекте от МВД, который снижает в населенных пунктах скорость до 50 км/ч и усиливает полномочия полиции. Его долго обсуждали, но уже после обнародования полного текста оказалось, что он содержит поистине взрывную приписку:

«Установить, что транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней, в течение десяти рабочих дней с момента такого ввоза подлежат государственной регистрации без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

На первый взгляд кажется, что Кабмин сделал шаг назад, по-доброму предложил владельцам «блях» поставить их на учет и спокойно ездить дальше. Но на деле у этой процедуры насколько сложный механизм, что выполнить процедуру может оказаться затруднительно для 90% ездящих на нерастаможенных автомобилях.

Почему все сложно?

Дело в том, что ставить транспортное средство на учет придется тому иностранцу, на чье имя его завозят. Причем - в сервисном центре МВД по месту жительства клиента, объясняет глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«На сегодня «верблюд», который завозит «бляхи», приезжает на машине на границу, показывает свой паспорт, на него оформляют машину и он пешком переходит обратно к себе. Машину «гонщик» везет покупателю. Сейчас машину надо будет регистрировать в сервисном центре МВД. Кто это может сделать? Только лицо, которое ввезло автомобиль. Во-первых, регистрировать надо будет по месту жительства. То есть, теперь литовец или поляк не только должен будет появиться на границе, он теперь должен будет ехать условно говоря в Харьковскую область, где-то останавливаться и на следующий день идти в сервисный центр. А момент с «регистрацией по месту жительства» вдобавок значит, что покупатель машины должен предоставить справку, что предоставляет иностранцу временное проживание. Также, если иностранец собирается заезжать больше, чем на 90 дней (разрешенный срок пребывания иностранцев в Украине, - autonews.ua, он будет обязан зарегистрироваться в соответствующих органах, чтобы получить разрешение проживать в Украине дольше, чем три месяца, и зарегистрировать машину. Это гораздо усложняет процедуру - не каждый иностранец согласится сопровождать автомобиль внутри страны, оформлять миграционные документы, стоять в очереди в сервисном центре. А если иностранец и согласится на такое, то заплатить ему придется намного больше. Так что Гройсман не сдался - он наоборот усложнил жизнь «еврономерам», - объясняет autonews.ua Олег Назаренко.

Коснется и тех, кто завез «еврономер» раньше

Регистрация «еврономеров» в МВД и привязка их к реальному водителю (на основании адреса украинца, который предоставит якобы временное проживание иностранцу) автоматически делает украинских водителей «прозрачными» перед законом, ведь в случае ДТП установить личность того, кто был за рулем «бляхи» можно будет так же легко, как и в случае с авто на украинских номерах. Следовательно, в Украине будет создана база автомобилей на иностранных номерах.

Все это может иметь прямо-таки тектонические последствия для десятков тысяч ввезенных в Украину нерастаможенных иномарок. Законопроект прямо не прибегает к очевидно непопулярному запрету ввоза «блях» в Украину, так и не обязывает украинцев легализовать путем уплаты всех акцизов и пошлин. Но выдвинутые условия, фактически, вынуждают или «выписывать» из-за границы реального владельца для похода с ним в сервисный центр, или сдать машину на металлолом.

К слову, свой вариант решения вопроса с «еврономерами» до сих пор готовят в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Но что там думают по поводу идей от Владимира Гройсмана, пока не известно.