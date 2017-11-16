WADA не восстановило права Российского антидопингового агентства

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Оставляя в силе решение по РУСАДА, учредители ВАДА отметили отсутствие среди российских спортивных функционеров "безоговорочного признания выводов из доклада Макларена".

Права РУСАДА как участника ВАДА были приостановлены в ноябре 2015 года после обнародования доклада канадского юриста Ричарда Макларена, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к недопуску российской сборной на Паралимпийские игры в Рио.

Как заявил несколько дней назад немецкий журналист Хайо Зеппельт, предсказавший решение совета ВАДА, отстранение РУСАДА может поставить под вопрос российское участие в приближающихся Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

10 ноября ВАДА сообщило о получении базы данных московской антидопинговой лаборатории с результатами всех допинг-тестов российских спортсменов, проведенных в период с января 2012 по август 2015 года.

В агентстве отмечали, что новые сведения могут помочь "усилить требования к российским властям о публичном признании результатов расследования Макларена".

Каким образом ВАДА получило базу данных, в агентстве не уточнили. Газета New York Times писала, что электронный файл с данными поступил от информатора. Издание также отмечало, что база данных может предоставить новые доказательства употребления допинга российскими спортсменами и повлечь новые наказания для России.

Доклад Макларена

В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В июле была опубликована первая часть доклада комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Во второй части доклада, представленной в декабре 2016 года, утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовали более тысячи российских спортсменов. Кроме того, в контексте манипуляций с допинг-пробами в докладе упоминался экс-министр спорта России Виталий Мутко.

Российские власти и спортивные функционеры называли выводы Макларена бездоказательными и призванными опорочить имидж российского спорта.

В ВАДА отмечали, что в докладе содержится недостаточно доказательств, поскольку московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы допинг-проб, а дополнительные запросы Макларена российским властям остались без ответа.