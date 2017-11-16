Финансовые новости
- |
- 16.11.17
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
WADA не восстановило права Российского антидопингового агентства
07:55 16.11.2017 |
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Оставляя в силе решение по РУСАДА, учредители ВАДА отметили отсутствие среди российских спортивных функционеров "безоговорочного признания выводов из доклада Макларена".
Права РУСАДА как участника ВАДА были приостановлены в ноябре 2015 года после обнародования доклада канадского юриста Ричарда Макларена, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к недопуску российской сборной на Паралимпийские игры в Рио.
Как заявил несколько дней назад немецкий журналист Хайо Зеппельт, предсказавший решение совета ВАДА, отстранение РУСАДА может поставить под вопрос российское участие в приближающихся Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
10 ноября ВАДА сообщило о получении базы данных московской антидопинговой лаборатории с результатами всех допинг-тестов российских спортсменов, проведенных в период с января 2012 по август 2015 года.
В агентстве отмечали, что новые сведения могут помочь "усилить требования к российским властям о публичном признании результатов расследования Макларена".
Каким образом ВАДА получило базу данных, в агентстве не уточнили. Газета New York Times писала, что электронный файл с данными поступил от информатора. Издание также отмечало, что база данных может предоставить новые доказательства употребления допинга российскими спортсменами и повлечь новые наказания для России.
Доклад Макларена
В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
В июле была опубликована первая часть доклада комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.
Во второй части доклада, представленной в декабре 2016 года, утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовали более тысячи российских спортсменов. Кроме того, в контексте манипуляций с допинг-пробами в докладе упоминался экс-министр спорта России Виталий Мутко.
Российские власти и спортивные функционеры называли выводы Макларена бездоказательными и призванными опорочить имидж российского спорта.
В ВАДА отмечали, что в докладе содержится недостаточно доказательств, поскольку московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы допинг-проб, а дополнительные запросы Макларена российским властям остались без ответа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходным днем, а 2 мая - рабочим - решение Рады
ТОП-НОВОСТИ
|Святое трио НАБУ, САП и НАПК. Кто из них поет фальшиво
|НБУ хочет отказаться от чеканки монет 1, 2, 5 и 25 копеек
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Пять фактов о монетизации субсидий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Юрты Саакашвили: Сколько гетманов на Михо-майдане
|Антикоррупционные интриганы: Чем на самом деле опасен Соломатина-гейт
|Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить
|Что и почему случилось с Мугабе: уроки для Путина
|Европарламент рекомендует начать процедуру введения санкций против Польши
За принятие документа проголосовали 438 депутатов, против - 152, 71 воздержался. Документ призывает правительство Польши уважать верховенство права и основополагающие права, закрепленные в договорах, и резко критикует ухудшение соблюдения норм ЕС.
|Европарламент поддержал новый формат Восточного партнерства и создание целевого фонда
Это интересно
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров
|В США одобрили таблетку с микрочипом, за которой можно следить
|10 характеристик хорошего начальника
|Самоуправляемые грузовики с рефрижераторами уже курсируют между Техасом и Калифорнией
|Картина Малевича оказалась подделкой
|Как договориться с начальством об удаленной работе
|Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom