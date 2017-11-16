Юрты Саакашвили: Сколько гетманов на Михо-майдане

Ігор Петренко / Depo.ua

За месяц стояния под стенами Верховной Рады Михаил Саакашвили разругался почти со всеми своими и без того очень ситуативными союзниками.

В воскресенье во время "Марша возмущенных" на Михайловской площади, который собрал около 500 человек, Михеил Саакашвили анонсировал проведение очередного народного вече под стенами Верховной Рады в воскресенье, 19 ноября. Впрочем, эти планы не вызвали особого ажиотажа. И дело здесь не только в отсутствии масштабной общественной поддержки, но и в серьезных внутренних распрях между основными организаторами палаточного городка в правительственном квартале.

Стоит напомнить, что первый раскол внутри активистов произошел через три дня после начала митинга под ВР. Уже 19 октября большинство политиков, которые подтянулись на митинг, вышли из акции. Лямку продолжило тянуть лишь "Движение новых сил" во главе с Саакашвили, а также парочка депутатов "Самопомочи" Семен Семенченко и Егор Соболев, которые создали движение "Освобождение".

И несмотря на выход из процесса, со сцены регулярно выступали те, кто официально якобы отказались принимать участие в протестах. Речь идет о "еврооптимистах" и некоторых политиках, которые не имеют мандатов. Многие из них офф-рекордс констатировали провал акции и говорили о необходимости изменения формата мероприятия.

По информации Depo.ua, дискуссии вокруг необходимости сворачивания палаточного городка раздавались и среди организаторов. Несмотря на это, неделю назад на площади Конституции, которая находится прямо под парламентом, появились специальные надувные юрты, что стало свидетельством желания Саакашвили идти до последнего, надеясь за счет призывов к импичменту президента Петру Порошенко все же мобилизовать симпатиков.

Как рассказали нашему изданию участники событий, в спорах дошло до того, что часть активистов прямо поставила Саакашвили на "игнор", и теперь откровенно ведет собственную игру. В частности, некоторые из участников обратили внимание на то, что Егор Соболев, который раньше был самым активным спикером с трибуны, почему-то решил не выступать на "Марше возмущенных". Поговаривают, что это связано с существенным охлаждением отношений между ним и бывшим президентом Грузии.

Обиды есть и у "еврооптимистов". Так, во время воскресной акции с молчаливого согласия Саакашвили одно из крыльев митингующих - так называемая "Рада палаток" - тролило нардепа Мустафу Найема, требуя от него выйти из БПП. Мол, как он может бороться с властью, если находится в рядах президентской политсилы?

Весь этот разброд и шатание не добавляет перспектив "Михомайдану". Сейчас под стенами Верховной Рады находится всего две-три сотни людей. И это в пленарную неделю. Ситуация для Саакашвили осложняется еще и тем, что Верховная Рада в следующий раз соберется аж 5 декабря. Сейчас он заявляет: если 3 декабря власть не выполнит требования протестующих под Радой (в частности, относительно разработки закона об импичменте президента), то последующим шагом будет начало процедуры "народного импичмента" президента и всей власти. И с учетом такого количества проблем среди "таборитов" и появления нескольких "гетманов" скорее дойдет до импичмента самому Саакашвили...