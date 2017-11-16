Антикоррупционные интриганы: Чем на самом деле опасен Соломатина-гейт

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вслед за Соломатиной, в буффонаду "Кто здесь главный коррупционер" будут вводить новых "Петрушек".

Нардеп Мустафа Найем у себя на странице в Facebook анонсировал новые разоблачения против руководства НАПК. Цель понятна: усилить разоблачительные заявления Анны Соломатиной. Кстати, забавный момент: Найем, после того, как появились подробности об имущественном состоянии обличительницы, начал доказывать, что Соломатина, которую он вчера вывел на брифинг, это не та, которая Анна Жоржевна, а ее полная тезка. Это прямо как Зорян и Шкиряк. Напомним, оппонентка Натальи Корчак, будучи еще в марте 2017 года главным специалистом отдела регуляторной службы, задекларировала доход за прошлый год на уровне 89 тыс. гривен, а в ее декларации обнаружили квартиру, купленную в столице за 1,9 млн. Еще у госпожи Соломатиной в собственности есть дом (173,9 кв. метров), гараж (23,59 кв. метров), летняя кухня и земельный участок (478,7 кв. метров) в Кропивницком, а также автомобиль Volkswagen Passat (2011), $10 тыс и еще 105 тыс. гривен в кредит.

Не то, чтобы очень богатая, но когда ты кого-то уличаешь, будь готова объяснить происхождение своих состояний. То же будет касаться и анонсированных Наемом новых критиков НАПК. Правильно говорят: невиновных нет. Особенно среди нашего чиновничества. Что вчера во время брифинга Соломатиной и доказывал присутствующим экс-заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий. С его слов, Соломатина ненадлежаще выполняла свою работу и закрывала резонансные дела. За суетливым поведением депутатов-организаторов брифинга во время этого можно смотреть часами. Даже охранник пришел, чтобы остановить Радецкого, чей спич ломал сценарий Найема, Залищука и Чумака.

И, в конце концов, речь не о них. Соломатина напомнила другого персонажа - бывшего руководителя Госфининспекции Николая Гордиенко, из-за разоблачения которого рейтинг Яценюка и его правительства претерпел очень болезненный удар. Гордиенко обвинял тогдашний Кабмин в многомиллионной коррупции, чиновника таскали по всем эфирам, в парламенте создали ВСК по расследованию фактов, обнародованных ним. Многие политики тогда изрядно потоптались по рейтингу Яценюка. Впоследствии фамилии некоторых из них - Дмитрия Добродомова и Борислава Березы - обнаружили в электронной переписке россиянки Марии Столяровой, которая работала на "Интере" и была депортирована за антиукраинскую деятельность. Гордиенко в апреле 2015-го уволили с должности, Яценюк обратился в Генпрокуратуру, чтобы там проверили обвинения. В ГПУ подтверждений не нашли, но отдельные члены парламентской ВСК по антикоррупционному комитету ВР еще долго пиарились на этой истории.

У Гордиенко любители покопаться в чужом имуществе нашли дорогой ресторан в центре Киева, два автомобиля премиум-класса и... развод с женой, с которой он и дальше проживает. Кстати, всем тем, кто воспользовался заявлениями Гордиенко, сейчас к "правдорубу" безразличны. Когда в последний раз слышали об этом экс-чиновнике? Нечто похожее ждет и Соломатину. Потому что она стала элементом политтехнологии. Только тогда "мочили" правительство Яценюка, сейчас подняли ставки до уровня Банковой.

Вчера, напомним, СМИ назвали фамилию "куратора НАПК", о котором рассказала Соломатина. Первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков считается одним из главных претендентов на должность руководителя ГБР, поэтому информационную атаку на него эксперты логично связали с заключительным этапом конкурсного отбора руководителя Госбюро расследований. Того органа, которому по закону можно будет осуществлять проверку НАБУ. Если эта версия правильная, тогда или Сытник не хочет назначения человека Банковой, или его заказали конкуренты. В обоих случаях речь не идет об эффективности борьбы с коррупцией, речь об интриге, мышиной возне за должности, кулуарных дрязгах, которые время от времени выносятся в медиа. После чего среднестатистический гражданин скажет: как вы уже все достали!

И не Горащенко единственным. Понятно, почему для информационных атак избрали НАПК. Где тонко, там и рвется. Корчак, и не смогла организовать команду единомышленников, вокруг возглавляемого ею Агентства не впервые возникают громкие скандалы. То есть, НАПК с его руководством - слабое звено, у которого к тому же довольно низкий уровень доверия общества. Вместе с тем в этом антикоррупционном органе, который занимается анализом электронных деклараций чиновников, сосредоточились интересы всех - от мелкого государственного клерка, который что-то скрыл в декларации, до высших должностных лиц, которые скрыли больше, чем что-то.

НАПК очень медленно проверяет декларации, но там получают большие премии, и это правда. Поэтому его легко обвинить в затягивании, фальсификациях и даже в том, что сотрудники Агентства не делали. Факт, что между НАБУ и НАПК идет война, и в ней медийно побеждает Сытник. За успехами в разоблачении коррупционеров Бюро недалеко убежало от Антикоррупционного агентства, но там хотя бы нет внутренних распрей.

Массивом историй с коррупционным душком, которые обычно заканчиваются ничем - были разоблачения Гордиенко, сейчас вместо него Соломатиной - это технология создания вокруг отечественной политической элиты ореола наглухо коррумпированного, который рискует плохо для нее закончиться. Не сегодня, но завтра. К сожалению, в высоких кабинетах в этой технологии видят лишь верхушку - "оттирают" от ГБР Горащенкова, через сына Авакова давят на главу МВД и так далее. Если власть не поймет глубину проблемы и просто будет закрывать пробоины, а не будет мыслить стратегически, то вал подобных скандалов до 2019-го будет только увеличиваться. Действительно, в биографии или декларации скандалистов можно легко найти нетрудовые доходы, но эти находки никоим образом не остановят падение доверия избирателя к политической элите в целом. И те, кто сегодня вытаскивает скандалистов под свет софитов, не станут исключением.

