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АНАЛИТИКА

Что и почему случилось с Мугабе: уроки для Путина

18:59 15.11.2017 |

Мир

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Роберт Мугабе лишний раз подтвердил своим опытом то, что в Зимбабве известно любому: не надо обижать колдунов.

Восемь лет назад последний африканский революционер - президент Роберт Мугабе - неожиданно для себя самого впервые проиграл выборы, подтасованные, как и всегда, в собственную пользу. Вероятно, это был первый звонок для событий в Хараре минувшей ночью.

Тогда инфляция в 100 580% (за один американский доллар официально давали 25 млн зимбабвийских) и троекратное сокращение ВВП все же окончательно достали сверхтерпеливых и донельзя запуганных зимбабвийцев. Что-то сломалось в системе. Парламентские выборы выиграло оппозиционное Движение за демократические изменения, а его лидер, Морган Цвангираи, у которого Мугабе несколько раз примитивно умыкал победу, судя по всему, выиграл президентские выборы.

Раньше дела обстояли совсем по-другому.

Скажи мне, кто твой друг

Например, сожрав (хорошо, что не буквально) своих учителей, тихих епископов-католиков, веривших в расовое равенство, ровно 30 лет назад Мугабе изменил конституцию, упразднил пост премьера, а себя назначил президентом страны. Партии и группировки в Зимбабве не имели особой идеологии - все это были племена и отдельные партизанские отряды. Поэтому перво-наперво Роберт Мугабе договорился о военном сотрудничестве с Ким Ир Сеном. Дети чучхе вымуштровали для Мугабе его личный спецназ - так называемую 5-ю парашютную бригаду. Эту реформу президент затеял неспроста.

Был у него друг и союзник Джошуа Нкомо, которого Мугабе назначил по его желанию на пост министра внутренних дел. Как и всегда между друзьями во власти, у Мугабе и Нкомо начались трения. Роберт предусмотрительно обвинил Джошуа в заговоре, тот бежал из страны, а бунт сторонников министра - племени матабелов - Мугабе подавил силами своей бригады. Тут, кстати, проявилась тонкая поэтическая натура Роберта Габриэля: операция по ликвидации мятежников получила образное название "гукурахунди", что на языке народности шона (этническое большинство страны, к которому принадлежит и сам Мугабе) означает "ранний дождь, смывающий плевелы перед вешними ливнями". Спецназ истребил в провинции Матабелеленд от 50 до 100 тыс. чел. После чего Мугабе помиловал Нкомо и объединил все партии бывших партизан в одну. Так Зимбабве превратилось в однопартийное государство.

И до 2008 г. никто не смел перечить Мугабе.

Тогда беспомощный без своей 5-й парашютной президент даже запретил оглашать результаты выборов. Из бездны отчаяния воззвал он к изменникам- оппозиционерам: "Вы отдаете страну белым!" Но эти его расистские штучки никого не обманывали. Как и лжепатриотические лозунги вроде "Мой народ - мой пулемет!". 15 сентября 2008 г. Роберт Мугабе и его главный политический оппонент Морган Цвангираи подписали соглашение о разделе власти в стране. Согласно договоренности, условия которой оговаривались сторонами на протяжении нескольких недель, Цвангираи получил восстановленный пост премьер-министра. На церемонии заключения соглашения присутствовали президенты ЮАР и Танзании, а также король Свазиленда. Летом 2008 г. инфляция достигла 231 000 000%. А в 2013 г. Мугабе вновь грубо подтасовал президентские выборы, нарушил соглашение (чем вынудил ЮАР и другие страны-соседи объявить ему негласный бойкот) и жульнически ликвидировал пост премьер-министра. Страна оказалась в изоляции - среди друзей лишь Северная Корея и Россия, чей лидер Владимир Путин в эти же дни толкал Виктора Януковича к совершению государственной измены и организации в Киеве кровавой бани. Два чудовища нашли друг друга.

За четыре прошедших года ситуация в Зимбабве продолжала деградировать, несмотря на то что еще в 2009 г. страна вообще отказалась от своей валюты в пользу доллара США. Никуда не делся развал производственной инфраструктуры, а принудительная конфискация земель у белых фермеров (4558 ферм, наделы общей площадью 15 млн га, или 70% пахотной земли в стране) привела к разгрому агропромышленного сектора. За голосование в пользу оппозиции маньяк Мугабе мстил согражданам сносом их жилищ (трущоб), вследствие чего около 2,5 млн жителей страны остались - частично или полностью - без жилья на многие годы. Обманув своих вынужденных демократических партнеров, Мугабе оставил страну без внешней помощи и рынков.

Казалось, уже ничего не могло достать зимбабвийцев, одурманенных сенильным 93-летним вождем, страдающим раком предстательной железы и много времени проводящим на лечении за границей за ворованные деньги. Но камнем преткновения оказалась его супруга Грейс, об которую раскололась "нерушимая" партия ZANU-PF ("Зимбабвийское Африканское Национальное Единство-Патриотический Фронт").

Брендовая политика

Дело в том, что в однопартийной политической верхушке Зимбабве (в 2013 г. выбросившей за борт власти либералов Цвангираи) давно появились две враждующих группировки. Первая, так называемая G40, "поколение сороколетних", - это окружение жены Мугабе, 51-летней Грейс. Ее окружают относительно молодые и полностью коррумпированные министры зимбабвийского правительства. Грейс - большая любительница драгоценностей и дорогих вещей от люксовых брендов. В частности, ей принадлежит высказывание: "У меня такие узкие ступни, что я могу носить лишь Ferragamo". Это, отметим, в голодной и бомжующей стране.

"Сорокалетникам" противостояла группировка ветеранов и старых партийцев во главе с недавним вице-президентом Эммерсоном Мнангагве (ему 71 год). Группировка эта именуется Lacost - не то в подражание любимому бренду, не то потому, что Мнангагве со времен бурной молодости в уличной банде носит прозвище Крокодил (как и французский теннисист Лакост, кстати).

В то же время вооруженные силы Зимбабве возглавляет генерал Константино Чивенга, который долгое время заявлял о нейтралитете армии во внутрипартийной склоке на гниющих развалинах страны, но при этом настаивал, что президентом страны может быть только человек, который принимал участие в освободительной борьбе.

6 ноября Роберт Мугабе принял роковое решение об освобождении Мнангагве от должности вице-президента по обвинению в колдовстве, вероятно, с целью назначения на освобожденный пост своей алчной супруги. Это вызвало возмущение военных. В ответ политическая полиция начала репрессии, направленные против недоброжелателей Грейс Мугабе и G40. Но их оказалось слишком много. В общем, Мугабе лишний раз подтвердил своим опытом то, что в Зимбабве известно любому: не надо обижать колдунов.

13 ноября глава Генштаба генерал Константино Чивенга заявил, что армия готова вмешаться в политическую жизнь, если Мугабе не остановит чистки в рядах правящей партии ЗАНЕ-ПФ. По его мнению, цель этих чисток заключается в устранении с политической арены старых кадров, связанные с эпохой освободительной борьбы в Зимбабве. В ответ молодежное крыло партии назвало поведение Чивенги "предательским". Это оказалось последней каплей. 14 ноября к столице начали стягиваться военные подразделения, в пригородах Хараре появились танки.

К двум часам ночи 15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль государственное телевидение страны. А около полуночи по Киеву управление дорожным движением в Хараре взяла на себя военная полиция. Через час в центре города зазвучали взрывы, военные заблокировали казармы спецназа, верного лично Мугабе. Вскоре стрельба началась у дома четы Мугабе и во всем квартале Хараре, где живет руководство правящей в Зимбабве партии. В шесть утра военные заявили, что взяли президента и его семью "под охрану" и он "находится в безопасности", что прозвучало крайне двусмысленно.

В семь утра армия начала аресты сторонников Грейс Мугабе. По мнению армейского руководства, это "преступники, которые довели страну до ручки". И, добавим, сглазили престарелого президента. Первым был задержан министр финансов Игнаций Чомбо. Затем - еще недавно допрашивавший военных заместитель директора политической полиции и лидер молодежного крыла партии, обвинивший их в предательстве.

Похоже, Роберт Мугабе таки отстранен от власти. Это следует из заявления лидера ассоциации ветеранов освободительной войны (наиболее мощного "профсоюза" в Зимбабве) Криса Муцвангве. Он приветствовал "наведение армией порядка в стране, готовой сорваться с обрыва", и призвал ЮАР и страны Запада восстановить отношения с Зимбабве. По его мнению, военное правительство прекратит ситуацию упадка и отсутствия делового климата в стране. К восстановлению конституционной демократии призвали и оппозиционеры из Движения за демократические перемены Моргана Цвангираи. Который в следующем году вновь намеревался выставить свою кандидатуру на президентских выборах, несмотря на то что они превращены в Зимбабве в нечто похожее на российский фарс.

Северное Зимбабве

Впрочем, Мугабе, следует отдать ему должное, был революционером и, несмотря на свое политическое людоедство, не опускался до трусливого избегания конкуренции, к которому склонен Путин, ни разу не участвовавший хоть в сколько-нибудь соревновательных выборах.

У Владимира Путина сегодня, похоже, не самый лучший день. Модные бренды любит и его премьер Дмитрий Медведев, в его окружении воюют две группировки, а Алексей Навальный ведет упорную, как Морган Цвангараи, и, на первый взгляд, бессмысленную борьбу. Но кто знает, что случится после падения африканского колдуна, который и сам мог сглазить Путина (многие помнят фотографию, на которой Мугабе, встречаясь с Путиным, делает какие-то странные знаки).

Брутальность, долголетие и готовность к самоизоляции в стиле Мугабе все время приводили в пример россиянам наиболее безумные их авторитеты эпохи российско-украинской войны. Что они скажут сейчас, когда президент ЮАР Джейкоб Зума - коррупционер, но не фрик - защитил Грейс Мугабе дипломатическим иммунитетом (правда, при этом местопребывание президентской четы остается неизвестным)? О чем думает президент Путин в своей огромной резиденции над Геленджиком - о саперной лопатке в теле Каддафи или о том, как эту резиденцию могут окружить бронемашины Росгвардии верного Золотова? Ведь он был верен и Горбачеву, и Ельцину, и Собчаку...

С друзьями у Мугабе вообще сложилось: те, на кого, казалось бы, можно было рассчитывать, сами неизменно оказывались в весьма незавидном положении. Эфиопский диктатор Менгисту Хайле Мариам после 17 лет гражданской войны сбежал в Зимбабве, где президент выдал ему местный паспорт. А в 1988 г. Мугабе поддержал конголезского президента Лорана Кабилу - не слишком, увы, удачно. Теперь он может рассчитывать только на Зуму, рискованно дразнящего сограждан коррупционными скандалами и ссорящегося с Западом, да и то на убежище, но не на военную поддержку.

Дальнейшая судьба Зимбабве пока в тумане. По слухам, военные вернули Эммерсона Мнангагву во власть и теперь считают его переходным президентом. А это означает, что Мугабе - уже все, даже если он еще жив.

Однако пока что это лишь версии. Военные, по свидетельствам иностранцев, ведут себя вежливо, аэропорт Хараре работает в штатном режиме. Обычные зимбабвийцы, видимо, повинуясь давно закрепленному рефлексу, бросились в банки. Но они закрыты. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что арестован министр финансов.

Это, думается, не первая неприятность: между фракциями политической элиты чего доброго полыхнет гражданская война. Тем более что память о Мугабе-революционере, родившемся в год смерти Ленина, иезуите, ставшем маоистом, не желает порочить ни одна из враждующих группировок. Говорить правду о Мугабе - табу даже для британской аристократии, потомков хозяев страны, некогда бывшей Родезией. Их родители скорее пытались... дружить с Мугабе, когда Лондон просто-напросто предал местное белое население в 1980-м, следуя самобичующей логике борьбы с собственным колониализмом.

Ни одна из великих держав не будет заниматься Зимбабве в этом случае - своих проблем полно, а война кипит сегодня везде. Но, возможно, им все-таки хватит ума найти средний путь выхода из сложившейся ситуации (а герой-тиран наконец уйдет к своим жертвам. Например, сильно перенервничав - немудрено в 93 года).

А вот что будет делать большое северное Зимбабве со столицей в Москве, где лидеру местной контрреволюции надо найти устраивающее всех решение, неизвестно. Ведь у Владимира Путина нет даже жены.

Хотя бы такой, как Грейс Мугабе.
 

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15.11 Быв­ший тех­ди­рек­тор Hyperloop при­ду­мал до­ро­ги, раз­го­ня­ю­щие ма­ши­ны до 320 км/ч

15.11 Firefox Quantum — са­мое круп­ное об­нов­ле­ние бра­у­зе­ра со вре­мён пер­вой вер­сии, ес­ли ве­рить Mozilla

14.11 Fisker на­учит элек­тро­ка­ры за­ря­жать­ся за ми­ну­ту

14.11 На­ло­го­ви­ков по­до­зре­ва­ют в по­мо­щи рос­сий­ским мо­шен­ни­кам в со­зда­нии крип­то­ва­лют­ной пи­ра­ми­ды

14.11 Ки­тай обо­шел США по чис­лу са­мых быст­рых су­пер­ком­пью­те­ров

14.11 В США одоб­ри­ли таб­лет­ку с мик­ро­чи­пом, за ко­то­рой мож­но сле­дить

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

14.11 Са­мо­управ­ля­е­мые гру­зо­ви­ки с ре­фри­же­ра­то­ра­ми уже кур­си­ру­ют меж­ду Те­ха­сом и Ка­ли­фор­ни­ей

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Qualcomm от­кло­ни­ла пред­ло­же­ние о по­куп­ке со сто­ро­ны Broadcom

13.11 Ин­же­нер Toyota пред­рек ско­рую смерть ДВС

13.11 Volkswagen ра­бо­та­ет над элек­тро­мо­би­лем Beetle

13.11 Bentley по­стро­ит но­вую мо­дель из че­ты­рех­двер­но­го элек­тро­ка­ра Porsche

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ла о по­до­зре­нии ли­цам по де­лу об ис­кус­ствен­ном внед­ре­нии в Укра­ине крип­то­ва­лю­ты SwisCoin

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14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

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