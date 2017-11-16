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Европарламент рекомендует начать процедуру введения санкций против Польши
16:20 15.11.2017 |
Европарламент одобрил критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.
За принятие документа проголосовали 438 депутатов, против - 152, 71 воздержался.
Документ призывает правительство Польши уважать верховенство права и основополагающие права, закрепленные в договорах, и резко критикует ухудшение соблюдения норм ЕС.
"Сегодняшняя ситуация в Польше создает явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", - говорится в резолюции.
Депутаты особенно обеспокоены судебной реформой, которую осуществляет правительство Польши. Они призывают не вводить в действие новые законы, пока не будут гарантированы основы независимости судов.
Европарламент также призывает польские власти выполнить рекомендации Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Кроме того, европарламентарии призывают соблюдать требования суда ЕС о немедленном прекращении вырубки леса в Беловежской пуще.
Евродепутаты решительно осудили "ксенофобский и расистский марш", который состоялся в Варшаве в субботу, 11 ноября. Также парламентарии призвали Польшу уважать право на свободу собраний.
Депутаты Европарламента также инициировали собственную процедуру по запуску статьи 7 договора о ЕС, которая предусматривает введение санкций. В частности, Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС.
Принятие соответствующей резолюции начинает процедуру внесения предложения в Совет ЕС по признанию угрозы верховенству права в Польше. Затем Совет ЕС должен проголосовать за предложение большинством голосов 22 государств.
Однако это не означает санкции против Польши, которые требуют единогласия. В то же время сама ситуация может стать беспрецедентной. До сих пор Европарламент применял соответствующее положение договора о ЕС только к Венгрии, однако предложение было приостановлено в Совете ЕС.
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За принятие документа проголосовали 438 депутатов, против - 152, 71 воздержался. Документ призывает правительство Польши уважать верховенство права и основополагающие права, закрепленные в договорах, и резко критикует ухудшение соблюдения норм ЕС.
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