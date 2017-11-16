Европарламент поддержал новый формат Восточного партнерства и создание целевого фонда

Саммит "Восточного партнерства" должен создать для Украины, Молдовы и Грузии отдельный трастовый фонд и вознаградить страны за реформы, предложив им вступить в таможенный союз.

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции Европарламента.

Европейские депутаты приветствовали значительный прогресс, достигнутый после последнего саммита "Восточного партнерства", который состоялся в Риге в 2015 году.

Они отметили, что некоторые восточные партнеры совершили серьезные реформы, и сейчас Грузия, Украина и Молдова получают выгоду от свободной торговли и безвизового режима с ЕС.

Они также выступили за четкие критерии будущего сотрудничества, подчеркивая, что никакие дальнейшие соглашения ЕС не будут ратифицированы со страной, которая не уважает ценности ЕС и запугивает правозащитников и журналистов.

На следующем саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, депутаты рекомендуют:

- создание целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы, который может сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру;

- создание модели "Восточное партнерство+" ("EAP+") для ассоциированных стран, которые достигли значительного прогресса в реформах, связанных с ЕС, чтобы предложить им возможность присоединения к таможенному союзу, энергетическому союзу, цифровому союзу или даже Шенгенской зоне и отмены тарифов на мобильные роуминговые платежи;

- поддержать экономические реформы, направленные на постепенное упразднение монополий, ограничение роли олигархов, предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов;

- сохранить коллективное давление на Россию для разрешения конфликтов в Восточной Украине, оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии и Приднестровья;

- поддержать развертывание вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Восточной Украине.

Резолюция была принята 519 голосами, против высказались 114 евродепутатов и 47 - воздержались.