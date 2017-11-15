Что кроется за желанием боевиков открыть КПП в Широкино

Руслан Рудомський / Depo.ua

Террористы незаконного бандформирования "ДНР" хотят, чтобы украинские войска освободили Широкино, и готовы обещать, что угодно.

Как известно, Приазовское (оно же Мариупольское, оно же Приморское) направление в зоне АТО всегда было самым горячим как с точки зрения обстрелов боевиков, так и с точки зрения общественной напряженности. И одно, и второе объясняется близостью Мариуполя - крупного промышленного центра региона, который боевикам выгодно держать в напряжении по многим причинам.

Так же ни для кого не является секретом, что "щит" Мариуполя с востока - это село Широкино, расположенное всего в 22-х километрах от города. Во время российско-украинской войны это село несколько раз переходило под контроль боевиков "ДНР" и подразделений Вооруженных сил Украины. В результате ожесточенных боев 2014-2015 годов около 60% зданий в поселке оказались частично или полностью разрушенными и по состоянию на конец июня 2015-го года в Широкино не оставалось ни одного жителя.

26 февраля 2016 года боевики официально оставили Широкино, но заминировали там все, что можно было заминировать, включая дорогу на Новоазовск. По этой причине ВСУ не спешат занимать весь поселок. Но и оставлять его также не собираются - не в последнюю очередь из-за массовых протестов против этого жителей Мариуполя, которые боятся, что таким образом их город станет беззащитным перед рашистами.

Как бы там не было, а до недавнего времени Широкино даже статуса населенного пункта, как такового, не имело в связи с отсутствием как жителей, так и органов самоуправления. Только 3 ноября 2017-го года президент Украины Петр Порошенко своим указом образовал в селе военно-гражданскую администрацию (ВГА), которая временно будет выполнять функции государственного руководства вместо самоуправляемых органов.

С военной точки зрения, Широкино имеет статус демилитаризованной зоны и находится под круглосуточным контролем ОБСЕ. Однако это не мешает боевикам "ДНР" и их помощникам из регулярной российской армии регулярно обстреливать данное село вместе с представителями миссии.

Характерно то, что на территории Широкино находится стратегическая высота, с которой частично простреливается Мариуполь. Именно с нее террористы "ДНР" атаковали жилой микрорайон "Восточный" 24 января 2015-го года. Сейчас эта высота находится под контролем ВСУ, но, судя по всему, боевики не против вернуть над ней контроль.

Обычно это делалось путем обстрелов уцелевших зданий и позиций ВСУ рядом с селом. Однако несмотря на то, что Приазовское направление всегда было и остается самым горячим в зоне АТО, украинские защитники ни на шаг назад от своих позиций не отступили.

Очевидно, теперь террористы решили пойти на хитрость. 13 ноября, боевики "ДНР" заявили о намерении открыть в Широкино "контрольный пункт пропуска".

"Мы готовы провести разминирование автодороги Новоазовск-Мариуполь. Мы готовы организовать в районе Широкино второй пункт пропуска. Это значительно разгрузит пересечение границы на южном направлении", - неожиданно заявили боевики.

Однако, такими действиями Захарченко и компании управляют вовсе не гуманизм и забота о людях. В рамках открытия КПП они требуют вывода из села подразделений украинских военных за их "агрессивное поведение".

Depo.ua писал не так давно о страхах Захарченко относительно американских миротворцев на Донбассе и возможного украинского наступления. Судя по всему, неистовое желание всеми правдами и неправдами убрать украинских военных из Широкино является звеном этой же цепи фобий главаря "ДНР".

Ведь если украинское наступление в Приазовье и произойдет, то по всем признакам начнется оно именно с Широкино - через Безымянное на Новоазовск, и далее к российской границе. Поэтому боевики и готовы обещать что угодно, лишь бы уменьшить риск получить удар с этого направления.