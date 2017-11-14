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Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
13:01 14.11.2017 |
Министерство энергетики России в октябре разослало 45 ведущим компаниям энергетического сектора документ, который предписывает еженедельно отправлять новости, представляющие в выгодном свете руководство страны. Об этом сообщило во вторник, 14 ноября, агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась данная инструкция.
"Жизнь большинства сограждан стала гораздо более спокойной, комфортной, интересной. Однако многие примеры часто оказываются вне СМИ... Перед нами стоит задача тщательно и творчески подойти к отбору таких инфоповодов и тем для дальнейшего предложения СМИ", - говорится в семистраничном документе.
"Жизнь налаживается" и "было - стало"
С помощью новостей от компаний предполагается формировать "Ленту позитивных новостей", которая будет описывать два направления, обозначенные как "жизнь налаживается" и "было-стало". Далее перечислены девять возможных тем, в их числе новости о преодолении кризиса с помощью господдержки, налаживании современного производства и создании рабочих мест. В качестве примера приводится достижение кузбасских шахтеров, установивших в июле месячный рекорд.
Позитивные новости следует присылать по понедельникам, самое позднее - к утру вторника. Среди компаний, получивших письмо, - 17 государственных и 28 частных, включая "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", "Новатэк" и "Сургутнефтегаз". Предписание разослано по инициативе первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, пишет Reuters.
Одновременно агентство напомнило, что еще в феврале сообщалось о просьбе Кремля к энергетическим компаниям уведомлять о позитивных событиях, которые могут повлиять на общественное мнение в преддверии президентских выборов в 2018 году.
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