Израильский путь. Почему Захарченко снова испугался большого наступления ВСУ

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Начиная с начала ноября ситуация на линии соприкосновения продолжает ухудшаться, хотя взрывоопасной ее назвать сложно - все-таки нынешние 30-40 обстрелов в день - это не под сотню до "школьного перемирия".

В тоже время обострение вполне укладывается в логику развития событий - как уже писалось неоднократно - у наших бойцов на "нуле" ротация. Причем ротация крайне нестандартная. Так, впервые за полтора года выведены почти все механизированные бригады (72-я, 14-я и 92-я), на их место зашли бригады десантников, НГУ, а также мотопехота (за исключением разве что Приморского направления где по-прежнему оборону держит морская пехота). Интересно, что нет никаких сведений о том, что выводились танкисты и артиллеристы из зоны соприкосновения - видимо у них просто плановая ротация.

Во-вторых, кардинальным образом сменен штаб группировки АТО - опять-таки впервые ее возглавил генерал не из армейцев, а из десантников - генерал-лейтенант Михаил Забродский. Причем генерал боевой, выросший в звании уже "на войне" и способный принимать самостоятельные решения в любой обстановке (примеров тому множество, начиная с сентябрьского рейда 2014 г.)

Понятно, что под себя он формирует и остальные органы управления - так, на днях стало известно о новом спикере штаба АТО и начальнике пресс-службы. Понятно, что более серьезные назначения вряд ли скоро попадут в СМИ.

Оценивая новые назначения, начинает складывается мнение, что Украина пошла по пути Израиля. Именно там в 1953 г. после назначения начальником Генерального Штаба Моше Даяна изменились подходы к формированию армии как таковой. Даян исходил из принципа, что "главное - обеспечить продвижение правильных командиров, а уж они обеспечат все остальное".

И поныне в израильской армии действует такой способ планирования операций - ответственность за планирование находится у исполнителя, центр просто ставит директиву и требует отчета - или о достигнутом прогрессе, или о возникших проблемах. Самостоятельность и инициатива во всех подчиненных инстанциях всячески поощряется.

И еще интересный момент - после того как офицеру исполняется 40, как правило, он выходит в отставку на хорошую военную пенсию, переходя в резерв. Даян считал, что армии нужны молодые офицеры, более восприимчивые к свежим идеям, поэтому в регулярной армии генералов старше 45 просто не было - он сам ушел на "гражданку" в 43 года.

Возвращаясь к Донбассу и событиям последних дней, отметим и еще один немаловажный момент - почти сразу после назначения нового командующего силами АТО изменились и "точки приложения усилий" - "загудели" уже подзабытая Светлодарская дуга и район Волноваха - Докучаевск. Причем, как это частенько бывало и ранее, боевая активность тут почти не попадает в официальные сводки, и выводы можно делать почти исключительно по постам местных жителей в соцсетях.

Тем не менее, можно говорить, что противник активно применяет 82-мм и 120-мм минометы, мобильные огневые группы из БМП. Ну, и конечно, продолжается война "малых групп" - те, что у нас привычно называют "разведывательно-диверсионными".

Такая "проба сил" сразу же отразилась на наших потерях - если за прошлый месяц погибло 12 защитников, то за 13 дней ноября - уже пятеро. Причем обстоятельства их гибели говорят сами за себя - снайперский огонь противника, подрывы на растяжках в прифронтовой зоне, столкновения с диверсантами в "серой зоне".

Правда, в очередной раз стоит отметить, что, по всей видимости, противник знает что-то большее, чем мы. Иначе сложно комментировать заявления главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко о "перспективе большой войны". Хотя "фюрер недореспублики" никогда не отличался особенным красноречием и логикой, однако в этом случае он явно "читает по бумажке" и работает на Россию в виде предоставления "аргументов" перед будущей встречей Волкера и Суркова в Белграде. Вот и повторяет "глава ДНР" мантры о большом наступлении ВСУ.

Но наступление сейчас все-таки стоит признать маловероятным. Прежде всего отчетливо видно, что США ведут свою игру на Донбассе и нацелились на ввод вооруженного международного контингента на своих условиях (как понимаем крайне унизительных для России). С другой стороны, украинское общество и государство сейчас не готово к деоккупации тем или иным путем, а тем более военным, который чреват большими одномоментными потерями. И это несмотря на то, что о таких вариантах много и смачно говоря политики. На сегодня можно смело говорить, что война на Донбассе свелась к банальной войне за территорию.

Население ныне оккупированных районов двух областей будет самой большой проблемой после деоккупации. Эти люди (и что самое страшное их дети) являются жертвами социального эксперимента и будут ненавидеть Украину до конца своих дней.

Никуда не денутся и сотни тысяч автоматов, миллионы патронов и гранат, которые годами еще будут стрелять не только на Донбассе, но и по всей Украине. И это даже без учета необходимости вложения в очень короткое время миллионов долларов на разминирование территории и восстановление хотя бы в первом приближении социальной инфраструктуры.