Финансовые новости
- |
- 14.11.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мадрид сообщил о доказательствах вмешательства из России в каталонский кризис
07:29 14.11.2017 |
Мадрид сообщил о вмешательстве групп из РФ в ходе референдума об отделении Каталонии от Испании с целью дестабилизации испанского государства. С таким заявлением в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел этой страны. Они подчеркнули, что располагают доказательствами того, что государственные и частные группы на территории России, а также Венесуэлы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и другие социальные сети и сайты, чтобы продвигать сепаратистские идеи и воздействовать на общественное мнение в преддверии плебисцита, организованного 1 октября тогдашними каталонскими властями.
В частности, глава МИД Испании Альфонсо Дастис указал, что Мадрид обнаружил в соцсетях фейковые профили, половина которых обслуживалась из России, а 30 процентов - из Венесуэлы. По его словам, эти аккаунты были созданы для распространения информации, преувеличивавшей преимущества отделения Каталонии от Испании. Министр иностранных дел заявил, что поднял эту тему в диалоге с Кремлем. Глава испанского оборонного ведомства Мария Долорес де Коспедаль подчеркнула, что группы, о которых идет речь, пытаются добиться нестабильности в Европе, и что долг испанцев - придать огласке эту информацию.
Присутствовавший на встрече в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, указал, что, согласно различным докладам, Россия произвела попытки вмешательства во внутренние политические процессы в нескольких странах. Альянс обвиняет Москву в применении стратегий информационной войны и дезинформации с целью разделить Запад и нарушить его единство в вопросе экономических санкций в отношении Кремля.
Ранее лидеры сепаратистского движения Каталонии отрицали влияние российской стороны на исход голосования. Москва также не признает какую-либо причастность к вмешательству в демократические процессы в Испании.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
|Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
|Похороны ЖЭКа и пеня. Что означает новый жилищно-коммунальный устав
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Антон Красовский: Сечину придется побороться за свое место под солнцем
|Тереза Мэй: Россия вмешивается в выборы и хочет посеять раздор на Западе
|Мадрид сообщил о доказательствах вмешательства из России в каталонский кризис
|Доллар на межбанке перестал резко дешеветь из-за новогодних закупок магазинов
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
|Яценюк начал накручивать цену "Народного фронта"
Это интересно
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч