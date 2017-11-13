Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Первый за три года съезд партии "Народный фронт" и последовавший за ним рейд Арсения Яценюка по телеканалам можно считать стартом избирательной кампании.

Вот только цель "фронтовиков" - не столько победа на выборах, сколько максимально "почетное поглощение" Блоком Петра Порошенко.

На съезде партии Яценюка, которая достаточно долго хранила относительное молчание, пропустив, к тому же, местные выборы, прозвучало сразу несколько весьма любопытных тезисов, которые во многом показывают, как "Народный фронт" видит свое будущее в свете приближающихся президентских и парламентских выборов.

Во-первых, как оказалось, "фронтовикам" все-таки "есть, что сказать" избирателям и даже, чем гордиться. Кабинет Яценюка пришел к власти в особенно сложный период и, благодаря непопулярным решениям, смог спасти страну, но в 2016-м году пал жертвой недальновидной политики партнеров по коалиции и "очень грязной кампании" по его дискредитации. Однако теперь "фронтовики" собрались с силами и "собрались, чтобы говорить правду", довести до конца реформы "и принять участие в парламентских и президентских выборах". Такое вот возрождение "камикадзе".

При этом Арсений Петрович не преминул возможностью перечислить достижения своего Кабмина, среди которых и спрыгивание с российской "газовой иглы", и уменьшение дефицита госбюджета до 3%, и даже знаменитый "безвиз", который своим достижением считает президент Петр Порошенко.

Во-вторых, Яценюк в очередной раз намекнул, что мог бы в свое время и, возможно, может сейчас уйти в оппозицию к президенту и "вот вам мой кулак", но как настоящий державный муж этого не сделал, готов и дальше сдерживать личные амбиции, если партнеры "сделали выводы и не будут повторять в дальнейшем своих ошибок".

В-третьих, Яценюк повторил, впервые озвученный еще летом, свой план конституционной реформы, согласно которому президент должен стать гарантом Конституции и "общенациональным арбитром", а не пытаться руководить всем вообще и в первую очередь вертикалью исполнительной власти. По сути речь идет о достаточно серьезном сужении полномочий главы государства и расширении полномочий премьер-министра. При этом Арсений Петрович в очередной раз акцентировал внимание на том, что у него как у премьера было лишь одно полномочие - "самостоятельно назначать и увольнять руководителя своего секретариата". Премьер, по мнению Яценюка, в нынешней политической системе - фигура, на которую легко повесить всех собак, а вот возможности этой фигуры крайне ограничены. А это значит, что и претензий к нему за отсутствие результата в премьерском кресле быть не может.

В тоже время на съезде несколько раз подчеркнули, что нынешняя Верховная Рада способна до очередных парламентских выборов провести соответствующую конституционную реформу и перейти к предложенной форме парламентско-президентской республики. Насколько оптимизм Яценюка в данном случае оправдан - вопрос открытый. Тем не менее, намек на некий ультиматум Порошенко вполне просматривается. Мол, если конструктивный диалог с "партнерами" у "фронтовиков" не сложится, они могут инициировать процесс сбора в парламенте заветных 300 голосов под урезание президентских полномочий, что главе государства явно не к чему, независимо от результата этой затеи.

В-четвертых, Яценюк и "Народный фронт" поработали на усиление и углубление своего имиджа "партии войны" и наиболее прагматично-патриотической украинской политсилы. Для "фронтовиков" это крайне важно, чтобы лишний раз подчеркнуть свое принципиальное отличие от соратников по коалиции. И если к БПП периодически возникают некие вопросы, связанные со "зрадой", пусть и часто надуманной, то "Народный фронт" должен выделяться на их фоне безупречной патриотической репутацией. По мнению "фронтовиков", повестка дня украинской политики однозначна - это полноправное вступление в ЕС и НАТО, чтобы на этот счет не думали в самих этих организациях. Что же касается отношений со страной-агрессором, то тут все предельно жестко. Это не только визовый режим с Россией и продолжение санкций, как западных, так и украинских, до возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, и выплаты Украине соответствующих репараций за понесенный из-за агрессии материальный ущерб.

Резюмируя, набор месседжей, с которыми "фронтовики" идут к избирателям достаточно прост: Кабмин Яценюка спас страну в самый тяжелый момент, но если что-то и было плохо, то сам Арсений Петрович в этом не виноват, ведь с одной стороны он был связан ограниченными полномочиями, а с другой оказался жертвой нечистоплотной политической игры. При этом "Фронт" - идеальный выбор для сознательного украинца. Партия твердо стоит на патриотических и государственнических позициях, не впадая при этом в национал-популизм, и даже готова жертвовать собственными амбициями ради Украины.

Все это прозвучало из уст "фронтовиков" весьма оптимистично, однако весь оптимизм портят нынешние рейтинги, как партии, так и ее лидера. Сейчас эти рейтинги колеблются где-то в районе 1,5%, что на грани статистической погрешности. И главный вопрос для Яценюка и компании сегодня стоит в том, смогут ли они достаточно быстро нарастить себе рейтинг, позволяющий хоть сколько-то надеяться даже не на повторение успеха предыдущих выборов, а хотя бы на уверенность в преодолении проходного барьера в 5% (или по новому избирательному кодексу, принятому в первом чтении - 4%).

И не нужно забывать, что параллельно со всей этой оптимистической риторикой рейтинг партии топят скандалы, последний из которых - реанимированное накануне "дело рюкзаков", фигурантом которого является сын одного из лидеров "Фронта" Арсена Авакова.

Пока же рейтинги "Народного фронта" далеки от пятипроцентной отметки, будущее этой партии и ее лидеров в большой политике возможно только при условии слияния с коалиционными партнерами из БПП. Причем исключительно на условиях последней, что для амбиций Яценюка и компании явно унизительно.

Переговоры о слиянии двух коалиционных партий идут уже достаточно давно, но о конкретных результатах этих переговоров пока ничего не известно. Похоже, что окончательное решение этого вопроса будет возможно не раньше старта президентской избирательной кампании. И, все выглядит так, что "Народный фронт" не намерен терять это время зря. Сейчас "фронтовики" попробуют попытаться нарастить себе электоральных мускулов, чтобы не выглядеть на фоне БПП "бедными родственниками". Ближайшие несколько месяцев соратники Яценюка будут усиливать свою медийную активность, продвигая свои тезисы, чтобы потом, получить такую внутреннюю социологию, с помощью которой можно было бы принуждать БПП к сотрудничеству на условиях партнерства, а не подчинения. И чем выше будет цифра рейтинга "фронтовиков", тем больше будет партнерства и меньше подчинения. А все намеки на ультиматумы, прозвучавшие на съезде и в интервью Яценюка, будут вспомогательным фактором в этих переговорах.

Если же все усилия "партии войны" окажуться тщетными и рейтинг не обнаружит тенденции к сколько-нибудь значительному росту, то "Народному фронту" не останется ничего другого, кроме как соглашаться на объединение на любых условиях. Вариант мужественно проиграть и уйти в политическое небытие явно не подходит, слишком много в этой партии опытных и амбициозных политиков, что так просто "слиться".