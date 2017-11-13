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Съезд судей назначил судьей КС Городовенко
14:59 13.11.2017 |
XIV съезд судей назначил судьей Конституционного Суда Виктора Городовенко.
Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.
За Городовенко проголосовали 186 делегатов из 283.
Счетная комиссия объявила его победителем.
Городовенко родился 22 февраля 1968 года в Мелитополе (Запорожская область).
Окончил Украинскую юридическую академию.
С 1993 по 2003 год работал судьей Мелитопольского городского суда, затем возглавлял этот суд.
С 2005 года занимает пост председателя Апелляционного суда Запорожской области.
Городовенко является представителем Украины в Консультативном совете европейских судей Комитета министров совета Европы.
Профессор кафедры истории и теории государства и права Запорожского национального университета, доктор юридических наук.
Как сообщали Українські Новини, заседание Съезда судей в понедельник является продолжением XIV съезда судей, открывшегося 14-15 марта текущего года в Киеве и объявившего бессрочный перерыв.
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