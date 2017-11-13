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Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда
09:04 13.11.2017 |
Президент Петр Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда.
Соответствующий указ огласил в субботу, 11 ноября, заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, передают Українські Новини.
Церемония назначения и принятия присяги судьями проходит в Кловском дворце в Киеве.
В начале церемонии не сработала фонограмма гимна Украины, и Порошенко начал исполнять его а капелла.
К нему подключились все присутствующие.
После оглашения текста указа Порошенко в своем выступлении подчеркнул, что ему внесены представления на назначение 113, а не 114 судей.
"Определились сначала 120 победителей конкурса, а потом внесли представление на мое имя относительно назначения 113 из них судьями нового Верховного Суда", - заявил Президент.
При этом ранее Высший совет правосудия заявлял о внесении 114 кандидатур победителей на рассмотрение Порошенко.Президент Петр Порошенко не назначил судьей нового Верховного Суда судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Сергея Слынько, оставившего в силе приговор генеральному прокурору Юрию Луценко.
В 2013 года судья Слынько в составе коллегии Высшего спецсуда отклонил кассацию Юрия Луценко и оставил в силе приговор к 4 годам тюрьмы экс-министру внутренних дел, вынесенный Печерским районным судом Киева.
При этом другой судья из этой коллегии, Вячеслав Наставный, назначен судьей нового Верховного Суда.
Согласно законодательству, Президент не имеет права не назначить одобренную ВСП кандидатуру судьи.
Как сообщали Українські Новини, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.
Среди 120 победителей 30 кандидатур были ветированы Общественным советом добропорядочности как такие, которые не соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности.
Конкурс в новый Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года.
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