Скелет из шкафа. Лишится ли Сытник кресла из-за дела Гайсинского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Осенью прошлого года ГПУ вышла на след, который может привести к бывшему партнеру Сытника Гайсинскому и далее к самому Сытнику.

Фракция "Народный фронт" считает директора НАБУ Артема Сытника причастным к хищению земельного участка в Киевской области и переквалификации дела об убийстве владельца участка в самоубийство. Об этом 10 ноября с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Максим Поляков.

"В Обуховском районе, в селе Козин, было украдено 125 га земли. Этим хищением занимались известные преступники, - объявил депутат. - Это в то время прокурор Киевской области господин Гайсинский и начальник следствия господин Сытник. Был убит Рожовец, которому принадлежала эта земля. Гайсинский уволился из прокуратуры и стал владельцем этого участка. Убийство Рожовца расследовал Сытник, завершил тем, что это было самоубийство, после чего уволился и стал управляющим партнером в компании "Гайсинский и сын". Мы требуем уголовного расследования этого дела".

По словам депутата, стоимость земли - $500 млн. "Мы обращаемся к МВД зарегистрировать уголовное производство по факту убийства господина Рожовца и расследовать, каким образом чиновник, у которого руки по локоть в крови, может возглавлять данную организацию. Мы требуем отстранить Сытника на время расследования и максимально публично расследовать эти преступления", - добавил Поляков.

Это громкое заявление представителя НФ частично обесценивается тем, что хищение земли на Киевщине, о котором говорит Поляков, было совершено в 2007 г., когда Сытник руководил следственным отделом прокуратуры Кировоградской области. На такую же должность в прокуратуру Киевской области Сытник перевелся только в апреле 2008 г., через девять месяцев после того, как Юрий Гайсинский оставил пост прокурора Киевщины.

Но в остальном заявление Полякова соответствует фактам, о которых, стоит отметить, много говорилось еще в апреле 2015 г., вскоре после назначения Сытника директором НАБУ. Например, сайт "Главком" тогда выяснил, что в первой половине 2007 г., когда Гайсинский дорабатывал последние недели в должности прокурора Киевщины, было открыто уголовное дело против земельного руководства Обуховского района. Чиновников обвиняли в отчуждении частным лицам острова Безымянный под Киевом: приблизительно 10 га суши, окруженной Днепром, были оформлены на фирму "Колумб". Эта фирма расположена в том же офисе, что и адвокатская фирма "Юридические гарантии", которая до 2003 г. называлась "Юрий Гайсинский и партнеры". И получилось так, что Сытник, возглавив следственный отдел прокуратуры Киевщины, расследовал дело о хищении земли в Козине, а фирма Гайсинского защищала подозреваемых чиновников. Именно в эту фирму устроился Сытник после увольнения из прокуратуры в 2011 г. и проработал там управляющим партнером до назначения на должность директора НАБУ.

После получения должности в НАБУ Сытник путался в показаниях, когда отвечал на расспросы журналистов о своей роли в козинском деле. Сначала он сообщил телепрограмме "Наші гроші", что познакомился с Гайсинским, будучи прокурором и ведя дело о хищении земли: "Дело касалось похищения 10 га земли в Обуховском районе. Тогда мы познакомились. А потом ему каким-то образом стало известно, что я уволился, и он предложил мне вступить в объединение". Но когда "Главком" решил уточнить детали этого знакомства, Сытник рассказал уже совсем другую историю: "С Гайсинским я познакомился после увольнения из прокуратуры". При этом директор НАБУ уточнил, что, работая в "Юридических гарантиях", "ни разу не слышал" о "Колумбе".

28 сентября 2016 г. сотрудники управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ провели ряд обысков и задержаний по делу о незаконном выведении из госсобственности 110 га земель лесного фонда в Обуховском районе в 2007-2008 гг. "Наиболее резонансным является тот факт, что человек, на которого было оформлено значительное количество этой незаконно отведенной земли, был задержан в помещении бывшего прокурора Киевской области господина Гайсинского", - заявил генпрокурор Юрий Луценко. Так что у этого дела могут быть разные продолжения, в том числе очень неприятные не только для Гайсинского, но и для Сытника.

Выступление Полякова можно расценивать как ответ НФ на пресловутое "дело о рюкзаках Авакова" и другие выпады со стороны НАБУ в адрес представителей этой партии, входящей в правящую коалицию. И не случайно Поляков обратился с требованием уголовного расследования именно к МВД. Будет интересно посмотреть, как отреагируют на это в МВД и каким будет ответный ход НАБУ.