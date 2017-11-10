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МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
14:15 10.11.2017 |
МВД предлагает законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в ходе заседания Кабмина, которое транслировал "112 Украина".
"Простое сравнение: при скорости 60 км/ч - остановочный путь составляет 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом - 82%. Зато при скорости 50 км/ч - остановочный путь составит 40 метров, а вероятность летальных последствий снизится до 20%", - отметил министр внутренних дел.
"По ситуации с ограничением городах, - безусловно, это статистика, которая четко указывает, что 50 км / ч должны быть во всех населенных пунктах Украины, но мы здесь предлагаем тоже применить европейский опыт, когда муниципальные органы власти совместно с местной полицией имеют право повышать или понижать этот порог, потому что это касается ключевых артерий, там может стоит установить и 60, и 70 км. То же касается спальных районов, когда там надо ограничения установить иногда 30 км / ч, или возле школ, или у садов", - сообщил Владимир Омелян, министр инфраструктуры.
В несколько раз предлагается увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений.
Новыми изменениями также планируется внедрение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и внесении изменений в Порядок выдачи удостоверения водителя.
Для реализации этих предложений МВД Украины выносит на рассмотрение правительства проект закона Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также три проекта постановлений Кабинета министров относительно изменений Правил дорожного движения, Положения о порядке выдачи удостоверения водителя и функционирования системы фиксации административных правонарушений.
"В ближайшее время пакет документов будет передан в Верховную Раду Украины. Надеюсь на поддержку депутатского корпуса и срочное принятие соответствующих решений", - подытожил Арсен Аваков.
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