Оборонительные клещи Забродского. Зачем Генштаб ликвидировал Донецкий фронт

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Сокращение количества оперативных направлений может свидетельствовать об изменении нашей стратегии на Донбассе.

На фоне новости о назначении нового командующего группировкой на Донбассе как-то в тень ушла другая новость, которая гораздо более выпукло может свидетельствовать об изменении нашей военной стратегии в зоне противостояния.

Речь идет об изменении количества оперативных направлений (ОТУ по терминологии военных) - с трех "Луганск", "Донецк" и "Мариуполь" до двух - все тех же, но без "Донецка". Судя по открытым источникам, это преобразование произошло числа 5-6 ноября (вместе с назначением нового руководителя сил АТО).

Это не первое с начала войны такое масштабное изменение в структуре войскового управления. Первоначально вся группировка была разделена на четыре оперативных направления (сектора) со своими штабами, названных на американский манер первыми буквами латинского алфавита: A - луганское направление (кроме западных районов), B (или "Б") - участок фронта западнее Донецка, C - северные районы Донецкой области и западные районы Луганской, D (в документах чаще всего как "Д") - приграничные районы Донецкой и Луганской областей.

Летние бои внесли свои коррективы - после тяжелейших сражений в приграничье после 7 августа перестал существовать сектор "Д", фактически расформирован 24 августа. Тогда же был создан и новый сектор "М", куда вошли районы противостояния вокруг Мариуполя.

Бои на Дебальцевском направлении, насыщение "первой линии" новыми подразделениями потребовало изменения системы управления на тактическом уровне и с декабря 2015 г. были созданы оперативно-тактические направления "Донецк", "Луганск" и "Мариуполь". Все это сопровождалось уменьшением количества штабных структур и улучшением управляемости подразделений. Хотя столкновения к тому моменту перешли на уровень позиционной войны, однако в случаях локальных обострений такая система действовала весьма эффективно.

К осени 2017 года управление было отработано до мелочей, причем "заточена" система была исключительно под позиционные бои.

И вот в начале ноября происходит очередное изменение, причем, что характерно, в сторону дальнейшего увеличения управляемости подразделений (за счет уменьшения уровней командования) и фактически складывается универсальная группировка, которая может вести как наступательные действия (а оставили только "фланговые" оперативные командования), так и оборонительные.

Второй момент - такая реорганизация крайне необходима и по причине изменения качественного состава группировки. Впервые за последние полтора года на передовые позиции вывели как минимум две аэромобильные бригады и части Национальной Гвардии Украины. Естественно, что их огневые и людские возможности несколько ниже, чем у механизированных бригад, которые они сменили и поэтому возникла необходимость переформатирования зон ответственности в ту или иную сторону.

Еще одна важная деталь - фактическое переформатирование военной группировки происходит перед самым моментом возможного принятия закона о деоккупации (или правильнее "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), в котором, напомню, прописан и такой момент, как создание на Донбассе одного из элементов структуры оперативного управления территорией - Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно внесенного Президентом законопроекта, на такой штаб предлагается возложить не только руководство всеми силами и средствами Вооруженных сил, других военных формирований, Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые привлекаются к мерам по обеспечению национальной безопасности, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии на Донбассе, но и координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских администраций.

Мало того, начальник штаба будет контролировать и самостоятельно определять порядок въезда/выезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях, а также режима вдоль линии разграничения

Фактически командующий силами АТО после принятия этого закона автоматически становится начальником штаба и будет неким губернатором как Донецкой, так и Луганской областей.

В этой связи становится несколько понятна и логика выбора нынешних направлений - ведь часть Донецкой военно-гражданской администрации находится именно в Мариуполе - и назначения такого командующего как генерал Забродский.

Генерал новой когорты, фактически "выросший" в должности уже во время войны является непререкаемым авторитетом для своих подчиненных. Мало того, фактически он не связан как с местными, так и с киевскими элитами. Зато своей карьерой обязан не только своим, без сомнения, выдающимся качествам офицера, но и персонально Порошенко и Муженко. Выводы напрашиваются сами по себе...