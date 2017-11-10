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США намерены предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе
12:55 10.11.2017 |
США хотят предложить России план по размещению 20 тысяч международных миротворцев на востоке Украины. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС. Таким образом США хотят проверить готовность России положить конец конфликту на востоке Украины. По данным издания, Вашингтон обсудит эту идею с Москвой в ближайшие дни.
Предложение США может быть ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию. Об этом заявлял президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. Тогда он сказал, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Путин предлагал отправить миротворцев не только в Донбасс, но и в другие города, где работает ОБСЕ.
Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы, добавляет издание. В некоторых западных столицах, в том числе в Париже и Берлине, надеются на готовность президента России Владимира Путина искать выход из конфликта на востоке Украины. Однако такого мнения придерживаются далеко не все европейские страны. Многие не верят в желание Путина завершить конфликт. Эти страны скептически относятся к тому, что Россия может выполнить Минские соглашения и вывести все войска и оружие с Украины.
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