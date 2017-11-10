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Администрация США положительно относится к поставкам Украине противотанковых ракет - СМИ
По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники, администрация США готова одобрить поставки Украине противотанковых ракет Javelin.
Ранее о стремлении приобрести эти ракеты заявлял президент Украины Петр Порошенко.
Такое решение Белого дома согласуется с одобренным двумя палатами американского конгресса оборонным бюджетом на 2018 финансовый год.
В нем, в частности, говорится: "Разрешить выделение $350 млн Украине в качестве помощи на обеспечение безопасности, включая средства на поставки оборонительного летального вооружения".
Вместе с тем, в нем указывается, что половина этих средства будет выделена только после того, как "министр обороны (США - ИФ) подтвердит, что Украина предприняла необходимые меры в области реформы оборонно-институциональных структур".
Ранее П.Порошенко заявлял, что Киеву будет выделено в качестве оборонной помощи, предусматривающей поставки "оборонного летального оружия", $500 млн.
Британский неправительственный исследовательский центр European Leadership Network (ELN), комментируя предполагаемые поставки вооружений украинскому режиму, пишет, что "это осложнит для Кремля ситуацию" на Донбассе.
По мнению экспертов ELN, "поставки оружия Украине не приведут к гонке вооружений в регионе", а также "не спровоцируют прямой конфликт между США и Россией", поскольку "Украина не планирует атаковать российские территории, а США не направляют свои войска воевать в Украину".
"Решение о поставках летального оружия Украине может вызвать положительную реакцию у других партнеров (США - ИФ) по НАТО, подтолкнув их к тому, чтобы последовать примеру Вашингтона", - отмечает ELN.
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