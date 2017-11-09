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Банкиры допускают в пятницу движение курса доллара на межбанке к уровню 26,50
21:20 09.11.2017 |
9 ноября безналичный курс доллара упал еще на 9 копеек, и закрепился в рамках 26,54-26,55 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Обвал доллара на межбанке длится уже четвертый день к ряду и перестал удивлять финансистов: с начала недели она потеряла 43 копейки на продажах экспортеров. И кроме сезонного фактора, связанного с активизацией заграничных продаж наших сталеваров и аграриев, вспоминаются и сопутствующие факторы. Такие, например, как уплата квартальных налогов, которая выйдет на финишную прямую к концу будущей недели.
«Может быть какие-то компании стали немного заранее готовиться к этим выплатам, и пораньше запасаются гривной для крупных платежей», - допустил Гриненко.
Хотя в целом активность валютных продавцов сегодня несколько сократилась: объем долларовых торгов уменьшился со вчерашних $357,52 млн. до $309,60 млн. И после вчерашней покупки в $18 млн. Нацбанку пришлось несколько умерить свои аппетиты (за 6-7 ноября он приобрел совокупно $89 млн.).
«Сегодня НБУ купил $4 млн. по 26,54 грн./$ через запрос лучшего курса среди маркетмейкеров», - сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Активнее всего доллар падал до выхода на торги центробанка: после открытия межбанка он быстро потерял сразу 5 копеек, а уже 11 часам, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, просел еще на полторы копейки - к 26,535-26,575 грн./$. Окончательная же коррекция произошла после покупок регулятора.
Обвал американской валюты длится уже четвертый день к ряду и перестал удивлять финансистов: с начала недели она потеряла 43 копейки на продажах экспортеров. И кроме сезонного фактора, связанного с активизацией заграничных продаж наших сталеваров и аграриев, вспоминаются и сопутствующие факторы. Такие, например, как уплата квартальных налогов, которая выйдет на финишную прямую к концу будущей недели.
«Может быть какие-то компании стали немного заранее готовиться к этим выплатам, и пораньше запасаются гривной для крупных платежей», - допустил Гриненко.
Хотя в целом активность валютных продавцов сегодня несколько сократилась: объем долларовых торгов уменьшился со вчерашних $357,52 млн. до $309,60 млн. И после вчерашней покупки в $18 млн. Нацбанку пришлось несколько умерить свои аппетиты (за 6-7 ноября он приобрел совокупно $89 млн.).
«Сегодня НБУ купил $4 млн. по 26,54 грн./$ через запрос лучшего курса среди маркетмейкеров», - сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Активнее всего доллар падал до выхода на торги центробанка: после открытия межбанка он быстро потерял сразу 5 копеек, а уже 11 часам, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, просел еще на полторы копейки - к 26,535-26,575 грн./$. Окончательная же коррекция произошла после покупок регулятора.
Провал на валютном рынке продолжает отражаться на ценах в кассах - банкиры достаточно быстро опускают наличный курс.
«Котировки наличного рынка идут в тренде с межбанком, хотя и отстают по динамике: к середине дня они снизились с утренних 26,78-26,83 грн./$ до 26,74-26,78 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
И это не финал, казначеи говорят о дальнейшем удешевлении доллара, пеняя на приближающийся налоговый сезон.
«Завтра, скорее всего, попробуем тестировать уровень 26,50 грн./$», - считает Олег Ропяк.
«Думаю, межбанк в пятницу будет стартовать в широком диапазоне - 26,51-26,57 грн./$. А дальше все будет зависеть не только от объемов валютных продаж, но еще во многом - от спроса. Чем ниже будет курс доллара, тем больше появится желающих его приобрести», - дополнил коллегу Юрий Гриненко.
Прогноз Олега Куринного находится посредине - ждет 10 ноября торгов в рамках 26,50-26,60 грн./$.
«Факторами укрепления гривны являются низкий уровень ликвидности банков в гривне, в том числе благодаря действиям регулятора по повышению ставок и продажа ими валюты, в частности, для выполнения нормативов резервирования. А также спекулятивное занижение котировок доллара из-за отсутствия гривневого ресурса для игры на повышение, активное предложение экспортеров на фоне удешевления доллара, а также постепенно снижение котировок наличного рынка», - резюмировал он.
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