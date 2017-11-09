Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Одиозный экс-эсдек и бывший "регионал" Нестор Шуфрич теперь еще и экс-"оппоблоковец". На днях лидер партии "За життя" Вадим Рабинович торжественно объявил, что Нестор Иванович теперь его однопартиец. Дескать, Шуфрич написал заявление на вступление в "За життя", а руководство партии "положительно решило этот вопрос", а по-другому и быть не могло, ведь Шуфрич "свой человек", поскольку еще много лет назад "набил физиономию всесильному Левочкину".

Однако желание Рабиновича лишний раз напомнить Левочкину неприятные для него события восьмилетней давности в данном случае не самая интересная часть истории. Уход Шуфрича "под высокую руку" Рабиновича снова заставляет обратить внимание на брожение в "Оппоблоке", который с самого момента своего появления не славился былой монолитностью породившей его Партии регионов.

Шуфрич, как всем прекрасно известно, был в "Оппоблоке" самым давним и преданным соратником кума Путина Виктора Медведчука. Помимо Нестора Ивановича, среди правопреемников ПР есть еще несколько депутатов, ориентирующихся на кума Путина. Одним из таких депутатов называют экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина, который, кстати, не так давно тоже вышел из "Оппоблока", объявив себя беспартийным. К тому же в Харькове люди Добкина и второго "отца-основателя" партии "За життя" Евгения Мураева не конфликтуют, так что есть все основания предполагать, что Добкин тоже присоединится к партии Рабиновича.

Оставшаяся часть "Оппоблока" делится на две группы - Сергея Левочкина и Рината Ахметова. И хотя прямых конфликтов между этими двумя частями фракции нет, но нет между ними и некоего общего политического знаменателя, кроме, разумеется, любви к "русскому миру". Правда, монополию на промосковскую ориентацию "Оппоблок" все равно уже потерял. И хотя развала фракции этой политсилы в нынешнем созыве парламента ожидать явно не стоит - тому же списочнику Шуфричу выходить из фракции и терять мандат явно незачем, - тем не менее на следующие выборы "оппоблоковцы", скорее всего, пойдут разными колоннами хотя бы потому, что у них нет ни общего видения будущего, ни общего источника финансирования, ни серьезной заинтересованности друг в друге. Именно поэтому "Оппоблок", похоже, и поддержал так массово проект Избирательного кодекса, предполагающий, помимо открытых списков, и снижение проходного барьера, а несколько маленьких партий при низком барьере всегда имеют шанс набрать больше голосов, чем одна крупная.

Так что сейчас экс-"регионалы" озабочены в первую очередь тем, под какими вывесками идти на следующие выборы. И похоже, переход Шуфрича - это решение Медведчука застолбить за собой уже неплохо раскрученный бренд "За життя". Тем более что у этой партии есть все шансы выиграть "тендер" на звание любимой украинской партии Путина, а с внедрением туда кума Владимира Владимировича эти шансы серьезно возрастают. К тому же, помимо раскрученного бренда, Медведчук будет располагать и серьезным медийным ресурсом в виде активов еще одного отца-основателя "За життя" Евгения Мураева. Единственная проблема - это слишком уж сильная экстравагантность лидера партии Рабиновича, который склонен к непредсказуемым заявлениям и поступкам. И "внедренный" Шуфрич во многом призван эту проблему если не окончательно решить, то хотя бы нивелировать. Можно сказать, что Шуфрич будет при Рабиновиче "смотрящим" от Медведчука, плавно перетягивая одеяло первого спикера на себя.

Таким образом, к выборам 2019 г. "За життя" имеет шансы превратиться в главную пророссийскую силу с мощной медийной поддержкой, которая к тому же будет представлена куда большим числом ярких спикеров, чем их конкуренты из двух других сколков "Оппоблока".

Что касается групп Левочкина и Ахметова, то между ними в ближайшее время начнется тихая возня за наследие "Оппоблока", в результате которой и будет решено, кто из них останется со старым брендом, а кто отпочкуется в еще один новый проект. Тут позиции левочкинцев выглядят несколько сильнее - их представитель Юрий Бойко более активен в качестве сопредседателя "Оппоблока", чем его партнер и конкурент Александр Вилкул. И хотя амбиций у последнего ничуть не меньше, чем у "газовика", а телегеничности побольше, его все равно потихоньку оттесняют на периферию.

При этом у Левочкина еще с 2014 г. припасена "замороженная" Партия развития Украины, а люди Ахметова приблизительно в то же время создавали партию "Индустриальная Украина". Но уходить из "Оппоблока" никто из них не будет спешить, ведь политический вес этого бренда явно больше, чем у "запасных" политпроектов. Кроме того, в последнее время активно раскручивается еще один бренд под избирателя ПР - партия Сергея Таруты "Основа", которая тоже может стать площадкой для тех, кто уйдет из "Оппоблока".

Что же касается новой партии Шуфрича, то она, решая свои политические задачи, продолжает вести персональную войну против Левочкина, подыгрывая в какой-то степени и Банковой, и Ахметову. И Шуфрич, испытывая к Левочкину давнюю неприязнь, вполне может активно включиться в эту кампанию.

Касательно избирательных перспектив всех осколков Партии регионов, то они все еще не могут отойти от лидерства Виктора Януковича. Последний был настолько безальтернативен в качестве вождя всего юго-востока, что после его бегства во всей "региональной" тусовке не осталось никого, кто бы мог серьезно претендовать на освободившееся место. Ни Бойко, ни Вилкул, ни Колесников, ни тем более Левочкин с Ахметовым на роль публичного политического лидера явно не тянут. Хотя двое последних даже не пытаются. А отсутствие яркого лидера, учитывая ментальность избирателя Партии регионов с их любовью к "сильной руке", очень значительный недостаток, который, впрочем, также играет в пользу Банковой.