Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах

Верховная Рада ввела обязательное страхование гражданско-правовой ответственности управляющего многоквартирного дома за ущерб, причиненный общему имуществу.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №1581-д проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, в законопроекте о жилищно-коммунальных услугах страхование гражданско-правовой ответственности управляющего многоквартирного дома за причиненный общему имуществу ущерб отнесено к обязательному виду страхования.

Кроме того, проект относит к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов установление в порядке и пределах, определенных законодательством, тарифов на бытовые, коммунальные (кроме тарифов на тепловую энергию, централизованное питьевое водоснабжение и централизованное водоотведение, услуги по централизованному снабжению горячей воды, которые устанавливаются НКРЭКУ), транспортные и другие услуги.

Также законопроект предусматривает отнесение к компетенции Кабмина в сфере обращения с отходами установление порядка формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Проект предлагает отнести к Государственным социальным нормативам: предельную норму расходов на управление жильем и оплату коммунальных услуг в зависимости от получаемого дохода; соцнорму жилья и соцнормативы пользования коммунальными услугами, относительно платы которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии гражданам; показатели качества управления многоквартирным домом и предоставления коммунальных услуг.

Согласно документу, тепловая энергия потребителям в многоквартирных домах поставляется по договору о предоставлении коммунальной услуги по поставке тепловой энергии.

В то же время тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую и поставляется с помощью систем автономного отопления, формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного отопления, с учетом себестоимости производства и поставки тепловой энергии на таких системах, а также рентабельности предприятия, осуществляющего данную деятельность.

Законопроектом вводится начисление пени за задолженность потребителей по оплате услуг, но при этом пеня не будет начисляться при условии задолженности государства перед потребителем за предоставленные льготы и субсидии.

Также вводится запрет на принудительное отключения от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой владельцев квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, в многоквартирных домах в случае отключения от этих сетей других собственников квартир и нежилых помещений.

Не позднее чем в течение одного года со дня вступления закона в силу совладельцы многоквартирных домов (независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом) должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа) по каждому вида коммунальной услуги.

Закон вступает в силу через 6 месяцев с даты его обнародования.

Как сообщали Українські Новини, Рада приняла законопроект №1581-д в первом чтении в феврале 2016 года, в мае текущего года законопроект был отправлен на повторное второе чтение.