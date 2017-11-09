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Конгресс США согласовал 350 млн долларов на военную помощь Украине
Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США согласовали выделение 350 млн долларов (302 млн евро) на поддержку безопасности Украины. Об этом говорится в выдержках из отчета по итогам слушаний на Капитолийском холме. Они проводились в рамках утверждения ежегодного акта о Национальной обороне (National Defense Authorization Act).
Как отмечается в документе, речь идет, в частности, о предоставлении "оборонительной летальной помощи". При этом законом будут наложены ограничения на использование половины от этой суммы - 175 млн долларов (около 151 млн евро) - до подтверждения министра обороны США Джеймса Мэттиса, что Киев предпринял существенные усилия для проведения институционных реформ в оборонной сфере.
Согласованный текст документа получил поддержку законодателей, в том числе и от Демократической партии, в Сенате и Палате представителей. Впереди остается формальная процедура голосования по законопроекту в Конгрессе США. После этого он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Пентагон просил о поставках Белый дом
В начале августа телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рекомендовал Белому дому принять решение об отправке на Украину высокотехнологичных летальных вооружений, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выражал уверенность, что инициатива исходила непосредственно от министра обороны Мэттиса. Объем средств на эти цели не раскрывался. По данным телеканала, в случае с ПТРК Javelin речь могла идти о порядка 50 млн долларов (42,5 млн евро).
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