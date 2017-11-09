Ключевым продавцом доллара на межбанке остается металлургическая отрасль

Курс доллара не перестает падать: 8 ноября он потерял еще 8 копеек, и остановился в рамках 26,62-26,64 грн./$, сообщил заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах. С понедельника американская валюта подешевела уже на 34 копейки.

Объем долларовых торгов сократился со вчерашних $506,62 млн. до $357,52 млн. Тем не менее, экспортеры не смогли найти покупателей на всю выручку, обязательную к продаже (50% поступлений). Потому Нацбанк вышел третий день подряд скупать валютный излишек, и снова без открытого аукциона.

«Регулятор выкупил у маркетмейкеров $18 млн через запрос лучшего курса по 26,63 грн./$», - сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как и прежде, ключевым валютным продавцом остается металлургическая отрасль, а на втором месте идет сельское хозяйство и переработка. Всплеск их продаж объясняют сезонным фактором: активизацией реализации на внешних рынках.

В тоже время финансисты допускают их плавное сокращение, потому уже предвкушают постепенное замирание межбанка.

«Завтра с большой долей вероятности гривна продолжит укрепление, но оно скорее будет незначительным», - отметил Игорь Гах.

«По нашему мнению, 9 ноября торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,70 грн./$. На укрепление курса гривны повлияют окончание периода бюджетных платежей, продажа банками валюты для подкрепления гривневой ликвидности, умеренный разрыв наличного рынка с межбанком, недостаток гривневого ресурса для раскачки спекулятивной составляющей в сторону повышения», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Но, хотя финансисты и говорят об удешевлении доллара, однако просчитывают все варианты.

«Ждем в ближайшие дни теста уровня 26,50 грн./$. Если удастся пройти этот уровень, то появится новая цель снизу 26-26,20 грн./$, а если отскочим от значения 26,50 грн./$, то пойдем тестировать 26,80 грн./$», - спрогнозировал Олег Ропяк.