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Ключевым продавцом доллара на межбанке остается металлургическая отрасль
22:07 08.11.2017 |
Курс доллара не перестает падать: 8 ноября он потерял еще 8 копеек, и остановился в рамках 26,62-26,64 грн./$, сообщил заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах. С понедельника американская валюта подешевела уже на 34 копейки.
Объем долларовых торгов сократился со вчерашних $506,62 млн. до $357,52 млн. Тем не менее, экспортеры не смогли найти покупателей на всю выручку, обязательную к продаже (50% поступлений). Потому Нацбанк вышел третий день подряд скупать валютный излишек, и снова без открытого аукциона.
«Регулятор выкупил у маркетмейкеров $18 млн через запрос лучшего курса по 26,63 грн./$», - сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Как и прежде, ключевым валютным продавцом остается металлургическая отрасль, а на втором месте идет сельское хозяйство и переработка. Всплеск их продаж объясняют сезонным фактором: активизацией реализации на внешних рынках.
В тоже время финансисты допускают их плавное сокращение, потому уже предвкушают постепенное замирание межбанка.
«Завтра с большой долей вероятности гривна продолжит укрепление, но оно скорее будет незначительным», - отметил Игорь Гах.
«По нашему мнению, 9 ноября торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,70 грн./$. На укрепление курса гривны повлияют окончание периода бюджетных платежей, продажа банками валюты для подкрепления гривневой ликвидности, умеренный разрыв наличного рынка с межбанком, недостаток гривневого ресурса для раскачки спекулятивной составляющей в сторону повышения», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Но, хотя финансисты и говорят об удешевлении доллара, однако просчитывают все варианты.
«Ждем в ближайшие дни теста уровня 26,50 грн./$. Если удастся пройти этот уровень, то появится новая цель снизу 26-26,20 грн./$, а если отскочим от значения 26,50 грн./$, то пойдем тестировать 26,80 грн./$», - спрогнозировал Олег Ропяк.
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