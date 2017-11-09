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Бывший русский солдат и Герой Украины. Чем известен новый командующий АТО
21:45 08.11.2017 |
Михаил Забродский - один из легендарных офицеров ВСУ, принимавший непосредственное участие в самых главных событиях войны на Донбассе.
В командовании операции на Донбассе произошли серьезные изменения. Командовавший до начала ноября 2017 года генерал-лейтенант Александр Локота, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ заменен на генерал-лейтенанта Михаила Забродского, командующего Высокомобильными десантными войсками ВСУ.
Он боевой генерал, Герой Украины, известный прежде всего рейдом десантников по тылам противника в июле-августе 2014 года.
Новое назначение формально объясняют тем, что в ходе ротации большую часть группировки на Донбассе стали составлять аэромобильные части.
Михаил Забродский был в числе первых военных, кто вступил в войну на Донбассе весной 2014 года. В должности командующего легендарной 95-й отдельной аэромобильной бригадой полковник Михаил Забродский стал первым среди десантников Героем Украины.
Родился будущий генерал в 1973 году в Днепропетровске, в семье потомственных военных. Окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, послужил в российской армии.
Вот как он вспоминал об этом периоде жизни в одном из многочисленных интервью: "Я родился в Днепропетровске в семье военных. Отец мой служил. Дед служил. Даже супруга - офицер. Я сам тоже всегда хотел быть военным. Соответствующее образование получил в Санкт-Петербурге. После учебы подписал контракт и остался в России на пять лет. А потом решил вернуться домой".
Так в 2000 году он оказался в составе 95-й отдельной аэромобильной бригады на должности командира взвода. С бригадой ему повезло - она всегда была, что называется, "на виду" - участвовала в парадах, но самое главное попала под различные программы международной военной помощи. И молодого и перспективного офицера командование заметило и отправило на учебу в США. Тут он в 2005-2006 годах прошел обучение в Колледже Командования Армии и Объединенного Командования начальников штабов (United States Army Command and General Staff College).
Это напрямую отразилось на его карьере - уже в 2009 году он в звании подполковника был назначен начальником штаба бригады, а уже осенью стал командовать украинским контингентом в Косово.
В январе 2013 года Забродский был назначен командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады. В этом качестве он и встретил войну на Донбассе.
Первой боевой операцией стало освобождение Славянска, в частности его бойцы отбили у боевиков стратегическую высоту - гору Карачун. "Это была ночная высадка воздушного десанта на гору Карачун, которую обороняли какие-то казачьи войска или что-то в этом роде. Был короткий ночной бой, в результате которого штурмовая группа 95-й бригады установила контроль над горой и совместно с подразделениями Нацгвардии обороняла ее порядка двух месяцев. В первый период были постоянные угрозы штурма, артиллерийский огонь из жилых кварталов Краматорска и Славянска. Нам по радио ставили ультиматумы, что этой ночью для нас все закончится. Второй период - когда гора Карачун использовалась уже как база для ведения маневренных действий вокруг Славянска. Мы выходили с Карачуна, выполняли определенные действия и возвращались назад".
Еще одним достижением десантников бригады в целом и командира в частности стал рейд в тыл противника летом 2014 года. За две недели бригада прошла 470 км от Славянска до Мариуполя вдоль российско-украинской границы. Этот рейд позволил пробить "коридор" для выхода из окружения украинских подразделений: в начале августа удалось вывести более 3 тысяч солдат и офицеров и 250 единиц техники.
24 августа 2014 года именно Забродский командовал сводным парадным батальоном участников АТО на параде в честь Дня Независимости. А за день до этого получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
С марта 2015 г. - командующий Высокомобильных десантных войск Украины. В июне 2015 года командовал украинскими силами во время неудачной попытки российско-террористических войск захватить Марьинку. После провала в Марьинке серьезных попыток начать наступление враг на Донбассе больше не предпринимал.
Во время войны Забродский продолжал свое обучение. В частности, в июне 2017 года окончил Национальный университет обороны Украины, получив диплом магистра.
Не исключено также, что в случае вступления в силу так называемого закона о "реинтеграции Донбасса", именно Забродский возглавит будущий Объединенный оперативный штаб ВСУ. Если это произойдет, то к чисто военным полномочиям нового командующего добавятся и гражданские, поскольку Объединенный штаб должен будет выполнять и часть полномочий нынешней Военно-гражданской администрации.
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