Бумажное решение. Еврокомиссия придумала, как заставить Путина отказаться от Северного потока-2

Александр СУКОВ / Деловая столица

За счет изменения энергетического законодательства Еврокомиссия хочет загнать "Северный поток-2" в свое правовое поле и сделать его экономически непривлекательным для России и Германии.

Европейская комиссия (ЕК) предпримет новую попытку остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2". На сей раз ЕК попробует добиться изменения энергетического законодательства. Проект изменений был одобрен сегодня Еврокомиссией, сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. "Еврокомиссия официально одобрила предложение распространить на газопроводы из третьих стран, в том числе и на "Северный поток-2", требований Третьей газовой директивы", - сообщила она. Если задумка ЕК удастся, новый газопровод в обход Украины подпадет под действие европейского законодательства, регулирующего сферу энергетики, и вследствие этого может стать абсолютно нерентабельным для Кремля.

Сейчас работа газового рынка на территории ЕС регулируется так называемой Газовой директивой ЕС, действующей с 2009 г. и являющейся частью Третьего энергопакета - законодательства, регулирующего энергетическую сферу Евросоюза. Согласно Третьему энергопакету ни одна из компаний не может загрузить газопровод более чем на 50% - остальные мощности должны быть в свободном доступе для других компаний. Сейчас эта норма касается только интерконнекторов - газопроводов, соединяющих газотранспортные системы стран - членов ЕС. Но Еврокомиссия хочет распространить правило 50%-ной загрузки и на газопроводы, идущие в/из третьих стран. Таким образом, газовая директива будет применяться к нынешним и будущим газопроводам, вплоть до границы юрисдикции Евросоюза, а Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2". В итоге этот газопровод в обход Украины может утратить для "Газпрома" и его немецких партнеров всякий экономический смысл: зачем строить газопровод, который ты можешь загрузить лишь наполовину?

Однако пока это только план. Чтобы план стал реальностью, проект изменения законодательства должен получить согласие Европарламента и Совета ЕС, на что может уйти несколько месяцев. Но и этот этап украинские представители считают достижением. По словам главы "Нафтогаза України" Андрея Коболева, одобрение проекта изменений в европейское законодательство открывает путь к широкому обсуждению проекта "Северный поток-2" на наивысшем политическом уровне в ЕС.

ЕК предпринимает эту попытку изменить энергетическое законодательство после того, как ей не удалось "продавить" предыдущий план противодействия строительству "Северного потока-2". Еще в июне ЕК предложила странам - членам ЕС предоставить ей мандат на переговоры с Россией по судьбе "Северного потока-2" - действующее законодательство ЕС предусматривает, что Еврокомиссия не может это делать самостоятельно, поскольку сфера энергетики относится как к компетенции Евросоюза, так и к компетенции государств - членов ЕС. Мандат на переговоры с Россией Еврокомиссии может быть выдан только всеми странами - членами ЕС единогласно. Такого согласия ЕК не получила до сих пор, и, учитывая позицию Германии, которая заинтересована в строительстве прямого газопровода из России к своим берегам, может не получить вообще.

Нынешней попыткой изменения законодательства Еврокомиссия хочет добиться, чтобы функционирование газопроводов, по которым газ поступает в ЕС из третьих стран, регулировались в соответствии с европейским законодательством, а не в соответствии с законодательством третьих стран, поскольку последнее означает для Европы, по сути, правовой вакуум.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что Еврокомиссия вместо того, чтобы занять по "Северному потоку-2" жесткую позицию, пытается найти вариант "бумажного" решения этого вопроса. "Однако, как говорят в народе: бить будут не по паспорту, а по морде. То есть, даже если это решение и будет принято, Германия и Австрия вместе со своим партнером "Газпромом" будут его игнорировать и заявлять, что оно принято задним числом и может относиться к какому-нибудь "Северному потоку-3", а не "Северному потоку-2", - сказал он.

Поэтому эксперт возлагает большие надежды в остановке "Северного потока-2" не на европейцев, которые, по его мнению, "не держат удар" со стороны России, а на санкции США, в рамках которых финансовая разведка должна собрать данные об активах, связанных с "Газпромом". Когда эти активы попадут под прицел американцев, вопрос о строительстве еще одного газопровода в обход Украины может отпасть сам собой.

