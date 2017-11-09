Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бумажное решение. Еврокомиссия придумала, как заставить Путина отказаться от Северного потока-2
21:22 08.11.2017 |
За счет изменения энергетического законодательства Еврокомиссия хочет загнать "Северный поток-2" в свое правовое поле и сделать его экономически непривлекательным для России и Германии.
Европейская комиссия (ЕК) предпримет новую попытку остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2". На сей раз ЕК попробует добиться изменения энергетического законодательства. Проект изменений был одобрен сегодня Еврокомиссией, сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. "Еврокомиссия официально одобрила предложение распространить на газопроводы из третьих стран, в том числе и на "Северный поток-2", требований Третьей газовой директивы", - сообщила она. Если задумка ЕК удастся, новый газопровод в обход Украины подпадет под действие европейского законодательства, регулирующего сферу энергетики, и вследствие этого может стать абсолютно нерентабельным для Кремля.
Сейчас работа газового рынка на территории ЕС регулируется так называемой Газовой директивой ЕС, действующей с 2009 г. и являющейся частью Третьего энергопакета - законодательства, регулирующего энергетическую сферу Евросоюза. Согласно Третьему энергопакету ни одна из компаний не может загрузить газопровод более чем на 50% - остальные мощности должны быть в свободном доступе для других компаний. Сейчас эта норма касается только интерконнекторов - газопроводов, соединяющих газотранспортные системы стран - членов ЕС. Но Еврокомиссия хочет распространить правило 50%-ной загрузки и на газопроводы, идущие в/из третьих стран. Таким образом, газовая директива будет применяться к нынешним и будущим газопроводам, вплоть до границы юрисдикции Евросоюза, а Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2". В итоге этот газопровод в обход Украины может утратить для "Газпрома" и его немецких партнеров всякий экономический смысл: зачем строить газопровод, который ты можешь загрузить лишь наполовину?
Однако пока это только план. Чтобы план стал реальностью, проект изменения законодательства должен получить согласие Европарламента и Совета ЕС, на что может уйти несколько месяцев. Но и этот этап украинские представители считают достижением. По словам главы "Нафтогаза України" Андрея Коболева, одобрение проекта изменений в европейское законодательство открывает путь к широкому обсуждению проекта "Северный поток-2" на наивысшем политическом уровне в ЕС.
ЕК предпринимает эту попытку изменить энергетическое законодательство после того, как ей не удалось "продавить" предыдущий план противодействия строительству "Северного потока-2". Еще в июне ЕК предложила странам - членам ЕС предоставить ей мандат на переговоры с Россией по судьбе "Северного потока-2" - действующее законодательство ЕС предусматривает, что Еврокомиссия не может это делать самостоятельно, поскольку сфера энергетики относится как к компетенции Евросоюза, так и к компетенции государств - членов ЕС. Мандат на переговоры с Россией Еврокомиссии может быть выдан только всеми странами - членами ЕС единогласно. Такого согласия ЕК не получила до сих пор, и, учитывая позицию Германии, которая заинтересована в строительстве прямого газопровода из России к своим берегам, может не получить вообще.
Нынешней попыткой изменения законодательства Еврокомиссия хочет добиться, чтобы функционирование газопроводов, по которым газ поступает в ЕС из третьих стран, регулировались в соответствии с европейским законодательством, а не в соответствии с законодательством третьих стран, поскольку последнее означает для Европы, по сути, правовой вакуум.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что Еврокомиссия вместо того, чтобы занять по "Северному потоку-2" жесткую позицию, пытается найти вариант "бумажного" решения этого вопроса. "Однако, как говорят в народе: бить будут не по паспорту, а по морде. То есть, даже если это решение и будет принято, Германия и Австрия вместе со своим партнером "Газпромом" будут его игнорировать и заявлять, что оно принято задним числом и может относиться к какому-нибудь "Северному потоку-3", а не "Северному потоку-2", - сказал он.
Поэтому эксперт возлагает большие надежды в остановке "Северного потока-2" не на европейцев, которые, по его мнению, "не держат удар" со стороны России, а на санкции США, в рамках которых финансовая разведка должна собрать данные об активах, связанных с "Газпромом". Когда эти активы попадут под прицел американцев, вопрос о строительстве еще одного газопровода в обход Украины может отпасть сам собой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ключевым продавцом доллара на межбанке остается металлургическая отрасль
ТОП-НОВОСТИ
|Бывший русский солдат и Герой Украины. Чем известен новый командующий АТО
|Разрыв дипотношений с Россией. Зачем в Москве разгоняют фейк
|Бумажное решение. Еврокомиссия придумала, как заставить Путина отказаться от Северного потока-2
|В Генпрокуратуре опровергают заявление НАБУ об исчезновении средств, конфискованных в рамках дела Онищенка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продать по-быстрому. Кабмину надоело оплачивать убытки госпредприятий
|Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники
|Снарядный голод. Украина нашла, чем накормить оккупантов на Донбассе
|Максим Нефьодов: Фонд госимущества не умеет продавать предприятия
|Финансисты объясняют снижение курса доллара на межбанке сезонностью
|ГФС возобновила налоговую проверку Данилюка
Это интересно
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека
|Koenigsegg Agera RS стал самым быстрым автомобилем в мире — 447 км/ч
|Лишь 10% американцев пользуются услугами Uber
|Facebook запустил P2P-платежи в Великобритании
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?