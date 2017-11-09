В Генпрокуратуре опровергают заявление НАБУ об исчезновении средств, конфискованных в рамках дела Онищенка

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин опроверг информацию о якобы исчезновении денежных средств, которые были арестованы по процедуре спецконфискации в рамках расследования "газового дела" на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке" и затем парламент определил порядок дальнейшего использования этих денег.

"Решением Краматорского суда во время осуждения одного из участников преступной организации была применена специальная конфискация в отношении денежных средств, которые находились на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке". Указанные средства, $156 млн и приблизительно 218 тыс. грн, "Ощадбанк" напрямую непосредственно перечислил на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Е.Енин отметил, что в Генпрокуратуре не понимают цель длительных допросов руководства "Ощадбанка Украины" представителями Национального антикоррупционного бюро Украины, поскольку указанная информация о конфискованных средствах "могла быть легко получена путем обращения напрямую в Государственную казначейскую службу".

По его словам, соответствующую оценку действиям НАБУ согласно закону должна дать Специализированная антикоррупционная прокуратура, а следствие Генпрокуратуры учтет указанную информацию о конфискованных средствах компании Quickpace для "определения роли господина Онищенко в этой ситуации" (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко).

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также опроверг заявления НАБУ о якобы исчезновении средств из "Ощадбанка".

"Я только что разговаривал с господином Сытником (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) на предмет неприятной ситуации. Общеизвестным фактом является то, что из "Ощадбанка" и других государственных банков в ходе выполнения решения по спецконфискации средств и имущества преступной группировки Януковича было передано в госбюджет около $1,5 млрд средств. У нас есть справки от "Ощадбанка" о том, что они перечислили эти средства, справки казначейства о том, что эти средства зачислены в госбюджет", - пояснил Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что заявления НАБУ о якобы исчезновении средств из "Ощадбанка" "не соответствует действительности".

"Не стоит так громко бросать такие тяжкие обвинения… Вся активность детективов, которые так агрессивно допрашивают господина Пышного (председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный – ИФ) … свидетельствует только об одном: люди ищут текст решения суда, а текст решения суда законом в установленном порядке засекречен и снятие секретности судом не разрешено", - пояснил генпрокурор.





"Поэтому желание определенных лиц, которые хотят в Лондоне начать процедуру возвращения этих средств и получить текст решения Краматорского суда, не проходит", - сказал Ю.Луценко, подчеркнув, что, по его глубокому убеждению, национальный интерес является превыше любых других интересов.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что детективы НАБУ каким-то образом работают на адвокатов В.Януковича, Ю.Луценко сказал: "Нет, по моей версии детективы НАБУ требуют от руководителя "Ощадбанка" Пышного документы, которые могли бы понадобиться для атак на Украину. Для чего они это делают - пусть разбирается их руководство".

В среду пресс-служба НАБУ сообщила, что бюро пытается установить судьбу около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах ОАО "Ощадбанк" в рамках так называемого "газового дела", и детективы НАБУ проводят расследование в отношении должностных лиц ПАО "Ощадбанк".

"Как установили детективы НАБУ, по состоянию на 17.10.2017, несмотря на имеющиеся обременения (необжалованное решение суда об их аресте), данные средства исчезли со счетов в ПАО "Государственный ощадный банк Украины". Подобную ситуацию в банке объяснили тем, что эти средства были якобы перечислены в государственный бюджет Украины на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К.", - сказано в сообщении.

"В ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в счет госбюджета, ссылаясь на запрет разглашать эти сведения. Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены", - подчеркивают в НАБУ.

В результате детективы Бюро зарегистрировали уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ПАО "Ощадбанк" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

В НАБУ также опровергают заявления народного депутата Татьяны Черновол о якобы намерениях Бюро вернуть какие-либо средства народному депутату А. Онищенко, который подозревается в организации "газовой схемы" и нанесении государству около 3 млрд грн убытков.

Государственный Ощадбанк опроверг обвинения НАБУ относительно исчезновения около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах банка в рамках так называемого "газового дела".