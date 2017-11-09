Снарядный голод. Украина нашла, чем накормить оккупантов на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне потока информации о реформах в ВСУ и поступлении новых образцов оружия долгое время самым проблемным оставался вопрос о снарядном и патронном "голоде".

И вот 7 ноября секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прямо на полигоне заявил об успешном испытании новых боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях. Как сообщалось, это были 152-мм снаряды, гранаты для АГС и 60-мм минометные мины.

Это крайне показательное событие, так как, по всей видимости, ВСУ скоро получит реальные варианты снабжения боеприпасами отечественного производства.

После зимних боев 2015 г., когда появилась возможность подвести некие итоги, оказалось, что армейцы испытывают проблемы с наличием целого ряда номенклатуры пехотного вооружения и артиллерийских боеприпасов. Прежде всего это касалось гранатометных выстрелов ВОГ-17, гранат к РПГ-7, а также некоторых видов осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм.

Возникшую "лакуну" с большим напряжением для бюджета стали перекрывать закупками за рубежом - прежде всего в Болгарии, которая в последние годы стала основным производителем в мире боеприпасов советских калибров, причем крайне недорогим.

Одновременно на фронте были введены жесткие ограничения для применения дефицитных ВОГов - ведь еще летом 2014 г. выстрелить "улитку" из АГС-17 в "белый свет, как копеечку", считалось высшим шиком среди военных.

Одновременно начались поиски реального производителя боеприпасов этого типа. В итоге выбор был остановлен на корпорации ТАСКО, которая уже 10 лет самостоятельно пытается наладить производство снарядов калибра до 100 мм. В итоге предприятие к сентябрю 2017 г. изготовило 300 выстрелов ВОГ-17, которые, по заявлению производителя, от сентября сего года "должны быть отправлены на предварительные заводские испытания", которые мы, вероятно, и увидели на полигоне при участии Турчинова.

Маленькой сенсацией стали показанные на полигоне 152-мм осколочно-фугасные снаряды отечественного производства и стрельба ими из пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Дело в том, что снаряды для этого орудия кардинально отличаются от всей линейки 152-мм снарядов и ныне являются для артиллеристов ВСУ огромным дефицитом. На нынешнем этапе доходит до того, что на учения эти снаряды определенного типа (которые могут применяться на дальность до 28 км) распределяются поштучно на каждую батарею чуть ли не распоряжением командующего артиллерией Сухопутных войск.

При этом детали снарядного производства пока неизвестны, впрочем, как и фирма-производитель. Но, по некоторым отрывочным данным, можно говорить, что производство и сборка снарядов локализированы в Украине, закупается только порох, который пока не производится в стране.

Еще большим качественным рывком для армейцев стали впервые продемонстрированные широкой публике 60-мм минометные мины. Дело в том, что в условиях позиционной войны на Донбассе насыщение минометами является одним из приоритетов. По сути, минометы калибра до 120 мм - это мини-артиллерия пехоты, которая позволяет уничтожать цели в оврагах, окопах, на обратных скатах высот, не попадая в прицел противника.

Главными преимуществами минометов являются большая мощность боеприпасов относительно массы самого снаряда, высокая скорострельность, сравнительно малый вес (тот же показанный на полигоне КБА-118 весит всего 12,5 кг), простота применения, постоянная готовность к открытию огня без особой подготовки, не тратя времени на "вызов по заявке" более мощных артиллерийских средств. Как показала практика войны, опытный расчет делает десять выстрелов в считанные секунды - и очередная мина выходит из ствола еще до взрыва предыдущей.

А тем более показанные 60-мм минометы, которые никогда не состояли на вооружении украинской армии и позволяют резко увеличить огневую мощь небольших подразделений на фронте. Не говоря уже о насыщении ими разведывательных и диверсионных подразделений, что резко повышает их возможности.

Типичная дальность стрельбы 60-мм миномета составляет около двух километров (у КБА-118 дальность поражения цели составляет что-то около полутора километров), что позволяет при наличии мини-БПЛА ротного уровня (типа американских "Рейевен") определить местоположение целей за холмами или зданиями, а затем корректировать на них минометный огонь, пока цель не будет уничтожена.

Интересно другое, 60-мм минометы уже массово пошли в войска. Самый яркий пример: передача "от Порошенко" на 14 октября, однако до сегодня мы были вынуждены использовать боеприпасы иностранного производства.

В целом, в который раз можем отметить, что страна не теряла времени даром, и передышка после вторых Минских соглашений позволила не только начать реформирование армии, но и совершить качественный рывок в ее вооружении и оснащении.