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Как Оппоблок и Батькивщина пиарились на отставке Авакова
18:22 07.11.2017 |
Рада ожидаемо провалила постановление об отставке министра внутренних дел, однако на этом вопросе попиарились все.
Проект постановления авторства нардепов от БПП Сергея Каплина и Андрея Немировского был зарегистрирован еще 26 августа 2016 года. В пояснительной записке указывалось на проблемы с реформированием полиции. Тогда эксперты отмечали: Каплин, которого СМИ связывают с экс-главой АП Януковича Сергеем Левочкиным, воспользовался инциндентом - 24 августа 2016-го в Кривом Озере на Николаевщине полицейские убили местного жителя - и на этом негативном фоне подобный проект постановления являлся ожидаемым. Документ путешествовал по комитетам несколько месяцев и 22 февраля получил вывод главного комитета - по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности: пускай Рада определяется путем голосования. И вот сегодня проект постановления в конце концов появился в повестке дня. Что кое-кто считает символичным, в свете недавнего скандального задержания НАБУ сына министра Александра Авакова по так называемому "делу о рюкзаках".
Шансов получить поддержку сессионного зала у постановления небыло. В данном случае, речь скорее шла о трех моментах: первый - хорошая возможность для отдельных политсил попиариться на якобы конфликте руководителя МВД с Банковой, второй - зондирование голосования партнеров "Народного фронта" по коалиции, и третий - выявление открытых врагов и искренних союзников Авакова в сессионном зале. "За" отставку проголосовал 31 депутат. Кроме "еврооптимистов", которые последовательно выступают против Арсена Борисовича, в числе врагов главы МВД оказались "свободовцы", девять соратников Садового, два автора постановления и Парасюк. Зато кнопку "против" нажали 102 депутата, воздержались 56, не голосовали 108. Голосование более чем показательное.
Во фракции БПП за отставку министра нашлось лишь 8 голосов, да и то это депутаты, которые уже давно живут отдельной от фракции жизнью. Собственно, цифры на табло - исчерпывающий ответ на манипуляции о конфликте между Аваковым и Порошенко, БПП и "НФ" и "запахе перевыборов", который унюхали отдельные господа. А еще они вынюхали, что внесение в сессионный зал проекта постановления об отставке главы МВД - прекрасная возможность обвинить других в собственном нежелании ее поддержать. Когда Олег Ляшко прямо сказал, что его фракция голосовать за антиаваковское постановление не будет, так и произошло, а сам лидер фракции нажал кнопку "против", то Егор Соболев пообещал от "Самопомочи" голоса "за". И вольница во время голосований стала традицией с сомнительными последствиями для политсилы Садового: три года назад по итогам парламентских выборов фракция состояла из 33-х депутатов. 26-й "штык" исключили совсем недавно, - под анафему попала Наталья Веселова. Сегодня она, кстати, была за отставку главы МВД.
А вот "Батькивщина" и "Оппоблок", также традиционно для себя, не только не голосовали совместно, но и совместно нашли причины, чтобы обвинить в этом власть. В выступлении от фракции соратник Юлии Тимошенко Иван Крулько пересказал слух, который циркулирует в соцсетях, о конфликте провластных сил касательно фигуры Авакова, и гордо заявил: в их разборках мы участвовать не хотим. А Игорь Шурма от "Оппоблока" ретранслировал другое заявление: мол, чего увольнять только одного министра, если необходимо выразить недоверие всему правительству. После этого Шурма, который длительное время работал в Харькове бок-о-бок с Кернесом, лично проголосовал против внесенного на голосование постановления. Второй "оппоблоковкой", которая нажала кнопку "против", оказалась близкая к Ринату Ахметову Татьяна Бахтеева.
Конечно, после сегодняшнего провала, Каплин или кто-то из оппонентов главы МВД, могут зарегистрировать новый проект постановления, с немного другой, не такой откровенно высосанной из пальца, мотивацией. Чтобы снова и снова раскачивать стул под Аваковым. Ведь все хорошо понимают: данная фигура, по причине целого комплекса моментов, остается удобной для медиа-атак, поэтому "выстрелы" по ней автоматически будут рикошетить по всей властной вертикали.
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