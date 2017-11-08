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Двойных договоров аренды земли больше не будет - Минюст
17:54 07.11.2017 |
Министерство юстиции Украины ввело механизм автоматического обмена данными между реестром имущественных прав и Госгеокадастром. Это сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли, поскольку регистратор физически не сможет этого сделать, сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.
"Одна из главных причин возникновения конфликтов в аграрном секторе - существование двойных договоров аренды земли. Ситуации, когда двое арендаторов заявляют о своих правах на один и тот же участок и оба показывают документы на него, к сожалению, не редкость", - цитирует Сукманову пресс-служба Минюста.
По словам замминистра, перед тем как оформить любой договор аренды земли, регистратор должен убедиться, что право аренды земли не было зарегистрировано в отделе земельных ресурсов, где до 2013 года регистрировали соответствующие договоры.
"Для проверки регистратор обязан направить запрос в Госгеокадастр и получить ответ, что участок не арендуется, отсканировать его и внести в реестр. Но на практике регистраторы или не направляют запрос, или не дожидаются ответа, а то и не знают, что такой ответ должен быть предоставлен, и повторно регистрируют договор аренды земельного участка, который уже в аренде", - отметила она. Как следствие, у одного и того же пая появляются арендаторы, которые часто силовыми методами, с привлечением охранных фирм начинают решать, кто имеет право обрабатывать эту землю и собирать с нее урожай.
"Чтобы решить эту проблему, мы ввели на техническом уровне автоматический обмен данными между нашим реестром имущественных прав и Госгеокадастром. Теперь регистратор физически не может завершить процедуру внесения данных и закрыть раздел в реестре, пока автоматически не "подтянутся" данные от Госгеокадастра наличии или отсутствии регистрации земельного участка", - сообщила Сукманова.
По ее словам, автоматический обмен данными между реестрами сузит возможность для рейдерских захватов, ведь именно двойные договоры аренды часто используются рейдерами как инструмент старта атаки на фермерские хозяйства.
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